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АрмИнфо. HSBC Банк Армения и Гюмрийский ИТ-центр GITC (Gyumri Information Technologies Center) подвели итоги совместной программы "Повышение квалификации увеличивает возможности трудоустройства", в которой приняли участие 43 молодых человека из Тавушской области.
Как говорится в совместном сообщении HSBC и GITC, программа длилась в течение полугода и была направлена на поддержку местной молодежи в улучшении мягких навыков (soft skills). Кроме этого, в рамках программы молодежь бесплатно обучалась программированию, графическому дизайну и маркетингу.
Торжественная церемония закрытия программы состоялась в Иджеванском филиале Ереванского государственного университета (ЕГУ), и ознаменовалась совместной посадкой деревьев с участием главного исполнительного директора HSBC Армения Ирины Сейланян, директора Иджеванского территориального центра единой социальной службы (Министерства труда и социальных вопросов) Месропа Мхитаряна и директора Иджеванского филиала ЕГУ Анушавана Макаряна.
"Будучи верными своей стратегии, мы чувствуем себя обязанными содействовать устойчивому развитию страны. Эта программа направлена на содействие занятости в Тавушской области посредством развития технологических навыков. Именно обеспечение занятости является важной предпосылкой к устойчивому развитию области", - заявила главный исполнительный директор HSBC Армения Ирина Сейланян.
Отметим, что ЗАО HSBC Банк Армения является дочерней компанией группы HSBC и была основана в 1996 году. Сегодня в Банке работает 310 сотрудников. В своих 6-ти столичных филиалах Банк обслуживает около 30 000 клиентов
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|Ровно 31 год назад в этот день была проведена операция "Свадьба в горах" по освобождению Шуши
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|Калын: США хотят, чтобы Анкара приняла все условия, выдвигаемые Арменией против Турции
|FT: Пашинян и Алиев встретятся в Брюсселе
|Переговоры командующего РМК в Баку оказались безрезультатными - госминистр Арцаха
|Послы Армении и США в РФ обсудили последние процессы на Южном Кавказе
|Пашинян: Ильхам Алиев не готов предоставить Нагорному Карабаху широкую автономию
|Президент Армении участвует в церемонии коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве
|Депутаты ПАСЕ потребовали от Азербайджана прекратить незаконную блокаду Лачинского коридора
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|Правительство Арцаха вместе с миротворцами прорвали полную блокаду четырех общин Шушинского района
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|Премьер-министр Армении встретился с председателем Сената Чехии
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|Кому и за сколько была продана земля, на котором располагалось здание Дворца молодежи в Ереване
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|Кремль о встрече Путин-Пашинян в Москве: Пока не будем забегать вперед
|При идентификации останков погибших военнослужащих происходят процессы, которые близки к сюрреализму - депутат
|Джеймс Уорлик скептически относится к достижению окончательного соглашения между Ереваном и Баку на данном этапе
|В Армении продолжат компенсировать плату за обучение в вузах участникам 44- дневной войны в Арцахе
|Всемирно известный виолончелист HAUSER летом выступит в Армении
|Минюст Армении готов добиваться реализации прав задержанных граждан Ирана, отбывающих наказание в Армении
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|Депутат НС РА избран вице-президентом ОЧЭС
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