Среда, 10 Мая 2023 18:04

АрмИнфо. HSBC Банк Армения и Гюмрийский ИТ-центр GITC (Gyumri Information Technologies Center) подвели итоги совместной программы "Повышение квалификации увеличивает возможности трудоустройства", в которой приняли участие 43 молодых человека из Тавушской области.

Как говорится в совместном сообщении HSBC и GITC, программа длилась в течение полугода и была направлена на поддержку местной молодежи в улучшении мягких навыков (soft skills). Кроме этого, в рамках программы молодежь бесплатно обучалась программированию, графическому дизайну и маркетингу.

Торжественная церемония закрытия программы состоялась в Иджеванском филиале Ереванского государственного университета (ЕГУ), и ознаменовалась совместной посадкой деревьев с участием главного исполнительного директора HSBC Армения Ирины Сейланян, директора Иджеванского территориального центра единой социальной службы (Министерства труда и социальных вопросов) Месропа Мхитаряна и директора Иджеванского филиала ЕГУ Анушавана Макаряна.

"Будучи верными своей стратегии, мы чувствуем себя обязанными содействовать устойчивому развитию страны. Эта программа направлена на содействие занятости в Тавушской области посредством развития технологических навыков. Именно обеспечение занятости является важной предпосылкой к устойчивому развитию области", - заявила главный исполнительный директор HSBC Армения Ирина Сейланян.

Отметим, что ЗАО HSBC Банк Армения является дочерней компанией группы HSBC и была основана в 1996 году. Сегодня в Банке работает 310 сотрудников. В своих 6-ти столичных филиалах Банк обслуживает около 30 000 клиентов