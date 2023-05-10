Среда, 10 Мая 2023 14:57

АрмИнфо.Турция не должна вмешиваться во внутренние дела Армении. Подобной точки зрения придерживается Грачья Саркисян - бывший мэр Еревана, советник премьер- министра РА, комментируя реакцию Анкары на открытие в Ереване памятника <Немезис>.

В беседе с журналистами экс-мэр подчеркнул, что ранее ничего не говорил премьер-министру РА Николу Пашиняну о памятнике. По словам экс-мэра, <Немезис> - это исторический факт. <Теперь должна ли Турция заставить нас удалить эту информацию из наших учебников? Это смешно. Я думаю, что они не должны вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал Саркисян.

Напомним, что 25 апреля в Ереване открылся памятник героям операции "Немезис", совершившим акт возмездия в отношении организаторов Геноцида армян. Памятник установлен на улице Алека Манукяна.

На памятнике высечены имена Согомона Тейлеряна, Арама Ерканяна, Аршавира Ширакяна, Петроса Тер-Погосяна, Арташеса Геворкяна, Мисака Торлакяна, Степана Цагикяна, Акопа Мелкумова, Ерванда Фундукяна, Армена Гаро, Григора Мерджанова, Аветика Исаакяна, Аршака Езданяна, Ара Саргсяна, Грача Папазяна, Шаана Натали. Мемориал символизирует достоинство, правосудие и неизбежность наказания. В ответ Турция закрыла свое воздушное пространство для пролета самолетов армянских авиакомпаний, заявив, что данная тема весьма чувствительна для Анкары.