Среда, 10 Мая 2023 14:55

АрмИнфо. Член правления правящей партии Армении <Гражданский договор>, председатель парламентской комиссии по финансово-бюджетным вопросам Геворг Папоян не распологает информацией об аннулировании договоренностей об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами до лета с.г. на фоне угроз турецкого МИД.

Напомним, что 29 апреля Анкара без предварительного уведомления аннулировала ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции. Чавушоглу объяснил это открытием в Ереване памятника героям операции <Немесис>.

<Мы обсуждаем с президентом Турции шаги, которые будут предприняты против Армении>, - заявил Чавушоглу, отметив, что для Анкары неприемлема установка памятника, прославляющего людей, <убивших офицеров османской армии и азербайджанских братьев>. <Об этом мы сообщили властям Армении и через спецпосланника, и по другим каналам>, - отметил он.

По словам Папояна, Армения никогда не закрывала границу с Турцией, и, если бы ее разблокировка была выгодна только турецкой стороне, то Анкара решила бы вопрос за считанные секунды. <Закрытием границы Турция экономически давит на Армению, тем самым поддерживая Азербайджан, и она никогда не скрывала это. И это говорит о том, что попросту смешны нарративы об акопалиптических последствиях открытия армяно-турецкой границы>, - отметил он.

Напротив, как считает депутат правящяей партии, открытие границы приведет к экономическому росту Армении, созданию рабочих мест и увеличению налоговых поступлений. <Таким образом, если бы Анкара думала, что открытие границы чревато угрозами для Армении, то она, естественно, открыла бы ее>, - подчеркнул Папоян, назвав своих визави <горе-экономистами> и носителями <абсурдных мыслей>.

Отметим, что сразу после запуска процесса по нормализации армяно-турецких отношений, армянские экономисты заявляли, что, по крайней мере, на данном этапе, открытие сухопутной границы с Турцией негативно скажется на экономике Армении. Открыв двери перед турецким рынком, страна сегодня рискует потерять ряд сфер национальной экономики, утверждают они. В частности, эксперты исследовательского центра <Амберд> провели исследования экономических перспектив открытия границы, и оценили связанные с этим возможные риски. Исследования, показали, что на данном этапе открытие границы с Турцией для отдельных отраслей армянской экономики содержит больше рисков, чем возможностей.