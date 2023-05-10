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 Среда, 10 Мая 2023 14:48
Александр Аванесов

Глава ОО: Если безопасность границ Армении и Арцаха должны обеспечивать россияне, то для чего нужна эта власть

Глава ОО: Если безопасность границ Армении и Арцаха должны обеспечивать россияне, то для чего нужна эта власть

АрмИнфо.Перед зданием правительства Армении 10 мая началась акция протеста  вынужденных переселенцев из Арцаха, требующих выполнения властями страны своих обязанностей.

По словам руководителя общественной организации <Во имя Гадрута> Левона Айряна, участники акции решили изменить свои требования. Если раньше поднималась социально-экономическая проблема, то теперь беженцы требуют от всех органов государственной власти обеспечить права человека.  <Сегодня мы хотим обратиться к властям Армении, после чего направимся к офису ООН и зданию посольства Франции. Наше требование будет носить политический характер, мы не будем выдвигать требования социально-экономического характера>, - сказал Айрян, отметив в то же время, что ни одно из ранее выдвинутых требований так и не было воплощено в жизнь. Есть некоторые подвижки по отдельным вопросам, но комплексного решения проблем как не было, так и нет.

Руководитель общественной организации подчеркнул, что требования к властям Армении краткие, лаконичные и должны быть для них понятными. <Они сводятся к тому, чтобы власть в Армении следовала интересам армянского народа. В противном случае, эта власть должна уйти в отставку.  Нельзя во имя собственных интересов и удобств держать народ в такой ситуации. Если вы не видите ваше будущее на примере Гадрута, то посмотрите хотя бы в сторону Джермука>, - подчеркнул Айрян.

Что касается марша к посольству Франции, то, как напомнил глава ОО, Национальное Собрание этой страны приняло решение об открытии в Арцахе гуманитарного офиса. <Своим шествием к посольству Франции мы хотим показать, что ждем открытия этого офиса в Степанакерте, и если бы у нас не было ожиданий, мы не вышли бы на акцию протеста, хотя и не знаем, будут ли решены наши вопросы или нет.  Проблема в том, что наше правительство РА делает все возможное для того, чтобы избежать вопроса, связанного с  национальным интересом>, - сказал Айрян.

Он выразил удивление позицией властей страны, которые возлагают надежды на обеспечение безопасности Армении и Арцаха на российских военнослужащих, как и на возобновление деятельности Лачинского коридора, связывающего Армению с Арцахом. <Для чего тогда нужна власть в Республике Армения мы не понимаем>, - констатировал глава общественной организации.

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