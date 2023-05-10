Среда, 10 Мая 2023 14:48

АрмИнфо.Перед зданием правительства Армении 10 мая началась акция протеста вынужденных переселенцев из Арцаха, требующих выполнения властями страны своих обязанностей.

По словам руководителя общественной организации <Во имя Гадрута> Левона Айряна, участники акции решили изменить свои требования. Если раньше поднималась социально-экономическая проблема, то теперь беженцы требуют от всех органов государственной власти обеспечить права человека. <Сегодня мы хотим обратиться к властям Армении, после чего направимся к офису ООН и зданию посольства Франции. Наше требование будет носить политический характер, мы не будем выдвигать требования социально-экономического характера>, - сказал Айрян, отметив в то же время, что ни одно из ранее выдвинутых требований так и не было воплощено в жизнь. Есть некоторые подвижки по отдельным вопросам, но комплексного решения проблем как не было, так и нет.

Руководитель общественной организации подчеркнул, что требования к властям Армении краткие, лаконичные и должны быть для них понятными. <Они сводятся к тому, чтобы власть в Армении следовала интересам армянского народа. В противном случае, эта власть должна уйти в отставку. Нельзя во имя собственных интересов и удобств держать народ в такой ситуации. Если вы не видите ваше будущее на примере Гадрута, то посмотрите хотя бы в сторону Джермука>, - подчеркнул Айрян.

Что касается марша к посольству Франции, то, как напомнил глава ОО, Национальное Собрание этой страны приняло решение об открытии в Арцахе гуманитарного офиса. <Своим шествием к посольству Франции мы хотим показать, что ждем открытия этого офиса в Степанакерте, и если бы у нас не было ожиданий, мы не вышли бы на акцию протеста, хотя и не знаем, будут ли решены наши вопросы или нет. Проблема в том, что наше правительство РА делает все возможное для того, чтобы избежать вопроса, связанного с национальным интересом>, - сказал Айрян.

Он выразил удивление позицией властей страны, которые возлагают надежды на обеспечение безопасности Армении и Арцаха на российских военнослужащих, как и на возобновление деятельности Лачинского коридора, связывающего Армению с Арцахом. <Для чего тогда нужна власть в Республике Армения мы не понимаем>, - констатировал глава общественной организации.