Среда, 10 Мая 2023 14:45

АрмИнфо.Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян в рамках визита в Лондон встретилась с государственным министром по делам школ Великобритании и Северной Ирландии Ником Гиббом (Nick Gibb, Minister of State for Schools).

Как сообщает пресс-служба МОНКС, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности возможность двустороннего сотрудничества в направлении повышения квалификации учителей и директоров общеобразовательных школ, контроля образования, эффективного применения новых подходов оценивания. Собеседники также затронули перспективы реализации совместных проектов в контексте развития внеклассных программ.

Андреасян, придав важность развитию армяно-британских связей в сфере образования, сообщила, что в школах Армении с предстоящего учебного года будет внедрен новый стандарт общего образования, что требует большой ответственности и дополнительных усилий. <Основаная цель реформ - повышение качества образования в Армении>, - сказала министр.

Напомним, что Жанна Андреасян с рабочим визитом отправилась в Великобританию для участия во Всемирной конференции по образованию, в которой принимают участие министры и ответственные сферы из более чем 118 стран.