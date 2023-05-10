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АрмИнфо.Ереванский суд общей юрисдикции оправдал младшего сына генерала Юрия Хачатурова Игоря Хачатурова.
Суд посчитал, что вина Хачатурова не доказана и нет оснований для его осуждения.
Напомним, что, согласно обвинению, по предварительным данным, 17 мая 2022 года группа участников акции неповиновения перекрыла дорогу по адресу ул. Киевская 15, таким образом, препятствуя свободному передвижению других граждан. "Дежурившие в указанном месте сотрудники Полиции РА, осуществляя охрану общественного порядка, призвали открыть дорогу и попытались убрать демонстрантов с дороги.
В это время двое из участников акции ударили полицейского руками в грудь, в результате чего последний потерял сознание.
В ходе следственных мероприятий была установлена личность одного из применивших силу в отношении полицейского - это гражданин Игорь Юрьевич Хачатуров.
Последний задержан по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти", - отметили в СК РА. 11 июля Игорь Хачатуров, после двухмесячного ареста, был освобожден под залог.
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|Анкара открыла бы границу за считанные секунды, если бы это было вразрез интересам Армении - Депутат правящей партии
|Глава ОО: Если безопасность границ Армении и Арцаха должны обеспечивать россияне, то для чего нужна эта власть
|Армения и Великобритания обсудили возможности углубления сотрудничества в образовательной сфере
|Игорь Хачатуров оправдан
|В Армении два государственных СМИ прекратят свое существование? - СМИ
|Власть в Армении пытается оправдать свое отношение к ситуации в Арцахе преступным равнодушием - депутат
|Григорян ответил Чавушоглу: «Памятник «Немезис» - внутреннее дело Армении»
|Посол РФ в Армении сообщил о скорой встрече Пашиняна и Алиева в Москве
|Глава Совбеза Армении: Все встречи, связанные с достижением мирного соглашения, друг друга дополняют
|Офис главы Евросовета подтвердил трехстороннюю встречу президента Евросовета с главами Армении и Азербайджана 14 мая в Брюсселе
|Замглавы МИД Армении провели отдельные встречи с послами стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ
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|Седрак Арустамян исключает возможность раздачи ППА предвыборных взяток
|Байрамов: На переговорах в Вашингтоне прогресса по принципиальным разногласиям между Баку и Ереваном достигнуто не было
|Пашинян будет присутствовать на параде Победы в Москве
|Из Анкары продолжают сыпаться угрозы в адрес Еревана
|Ровно 31 год назад в этот день была проведена операция "Свадьба в горах" по освобождению Шуши
|Институт им. Лемкина посетил Сюник для сбора фактов в связи с ситуацией вокруг Арцаха
|В Ереване пройдет Международный фестиваль фламенко Gravity
|Калын: США хотят, чтобы Анкара приняла все условия, выдвигаемые Арменией против Турции
|FT: Пашинян и Алиев встретятся в Брюсселе
|Переговоры командующего РМК в Баку оказались безрезультатными - госминистр Арцаха
|Послы Армении и США в РФ обсудили последние процессы на Южном Кавказе
|Пашинян: Ильхам Алиев не готов предоставить Нагорному Карабаху широкую автономию
|Президент Армении участвует в церемонии коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве
|Депутаты ПАСЕ потребовали от Азербайджана прекратить незаконную блокаду Лачинского коридора
|Турция закрыла свое воздушное пространство и для VIP-самолетов из Армении: Пашинян же назвал ошибкой установку памятника "Немезис" в Ереване
|Клаар убежден: Железнодорожное сообщение между Азербайджаном и Нахиджевном через территорию РА должно осуществляться под армянской юрисдикцией
|Правительство Арцаха вместе с миротворцами прорвали полную блокаду четырех общин Шушинского района
|Пашинян рассказал о ключевых разногласиях между Ереваном и Баку по мирному договору
|Премьер-министр Армении встретился с председателем Сената Чехии
|Политически активные россияне решили переехать в Армению, менее активные – в Грузию
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Кому и за сколько была продана земля, на котором располагалось здание Дворца молодежи в Ереване
|Встреча президента Tуркменистана с главой Международной Федерации футбола
|Защита Григория Хачатурова обвиняет генпрокурора в манипуляциях и требует открытого суда
|Ряд НПО в Армении выразили поддержку организации "Charjoum", которая преследуется посольство Азербайджана во Франции
|Иран объявил персонами нон-грата 4 сотрудников дипломатического корпуса Азербайджана
|Цифровой кредит Rocket Line на более длительный срок
|Хулис Акар обозначил ключевые проблемы, препятствующие армяно-турецкой нормализации
|Родители пропавших без вести сетуют на бездействие государства
|Кремль о встрече Путин-Пашинян в Москве: Пока не будем забегать вперед
|При идентификации останков погибших военнослужащих происходят процессы, которые близки к сюрреализму - депутат
|Джеймс Уорлик скептически относится к достижению окончательного соглашения между Ереваном и Баку на данном этапе
|В Армении продолжат компенсировать плату за обучение в вузах участникам 44- дневной войны в Арцахе
|Всемирно известный виолончелист HAUSER летом выступит в Армении
|Минюст Армении готов добиваться реализации прав задержанных граждан Ирана, отбывающих наказание в Армении
|Кристина Квин: Права и безопасность населения Арцаха являются ключевыми на пути установления долгосрочного мира
|Депутат НС РА избран вице-президентом ОЧЭС
|Пашинян указал на основные препятствия на пути к мирному договору с Азербайджаном
|Пашинян на встрече с Павлом подчеркнул важность последовательного реагирования международного сообщества на действия Баку
|Спикер НС РА в ходе встречи со своим турецким коллегой поднял вопрос о закрытии Анкарой воздушного пространства для авиакомпаний из Армении
|Блинкен: Окончательное соглашение между Арменией и Азербайджаном уже близко
|Армения и Азербайджан не смогли договориться по некоторым пунктам проекта мирного договора на переговорах в Вашингтоне
|Пашинян и Фиала подписали совместное заявление по итогам встречи
|Петр Фиала прокомментировал неприменение санкций в отношении Баку
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