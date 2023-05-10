Среда, 10 Мая 2023 14:21

АрмИнфо.Ереванский суд общей юрисдикции оправдал младшего сына генерала Юрия Хачатурова Игоря Хачатурова.

Суд посчитал, что вина Хачатурова не доказана и нет оснований для его осуждения.

Напомним, что, согласно обвинению, по предварительным данным, 17 мая 2022 года группа участников акции неповиновения перекрыла дорогу по адресу ул. Киевская 15, таким образом, препятствуя свободному передвижению других граждан. "Дежурившие в указанном месте сотрудники Полиции РА, осуществляя охрану общественного порядка, призвали открыть дорогу и попытались убрать демонстрантов с дороги.

В это время двое из участников акции ударили полицейского руками в грудь, в результате чего последний потерял сознание.

В ходе следственных мероприятий была установлена личность одного из применивших силу в отношении полицейского - это гражданин Игорь Юрьевич Хачатуров.

Последний задержан по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти", - отметили в СК РА. 11 июля Игорь Хачатуров, после двухмесячного ареста, был освобожден под залог.