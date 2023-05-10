Среда, 10 Мая 2023 14:20

АрмИнфо. Армяноязычная газета <Айастани Анрапетутюн> и русскоязычная <Республика Армения> со следующего месяца перестанут выходить, так как их финансирование прекращено, а количество сотрудников сокращено. Об этом пишет армянская газета <Жоговурд> (<Народ>).

Согласно данным издания, решение о прекращении финансирования газеты <Айстани Анрапетутюн> принял сам премьер-министр РА Никол Пашинян.

<Из наших источников мы узнали, что сотрудники газеты выразили несогласие с политикой Никола Пашиняна, и последний решил прекратить финансирование, чтобы она больше не выходила в свет.

Главный редактор информационного агентства "Арменпресс" Нарине Назарян сообщила газете <Жоговурд>, что решением общего собрания уполномоченных представителей акционера государственного информационного агентства "Арменпресс", с 1 июня 2023года прекращается издание ежедневных газет "Айастани Анрапетутюн" и "Республика Армения". Решение обусловлено сводным расчетом финансовых показателей и более низким уровнем рентабельности.

Ежедневная газета <Айастани Анрапетутюн> и русскоязычная газета <Республика Армения> действуют с 2017 года в составе ЗАО <Государственное информационное агентство <Арменпресс>, акциями которого владеет Республика Армения.

Следует отметить, что обе газеты являются официальными государственными СМИ и издаются в Армении с 1990 года.