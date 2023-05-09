Вторник, 9 Мая 2023 14:56

АрмИнфо. Установка памятника «Немезис» в Ереване является внутренним вопросом Армении и никто не имеет права вмешиваться в эти вопросы, сказал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, комментируя заявление главы МИД Турции.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала Lider Haber заявил, что Турция сделала некоторые жесты для нормализации отношений с Арменией и содействия армяно-азербайджанскому урегулированию, однако Армения в очередной раз показала свою неискренность в этом процессе, установив памятник «Немезис». «Мы сказали им [армянской стороне], что если вы не уберете памятник, то не только не будет нормализации, но мы примем еще и ответные меры», - сказал глава МИД Турции.

На вопрос, демонтирует ли Ереван памятник участникам операции «Немезис» ради армяно-турецких отношений, Григорян ответил, что подобные вопросы находятся в ведении органов местного самоуправления, и установка не была политическим решением».

Как указал глава армянского Совбеза, позиция Армении остается прежней - нормализация армяно-турецких отношений должна быть без предварительных условий.

Памятник героям операции <Немезис>, совершившим акт возмездия в отношении организаторов Геноцида армян, открылся в Ереване 25 апреля. На памятнике высечены имена Согомона Тейлеряна, Арама Ерканяна, Аршавира Ширакяна, Петроса Тер-Погосяна, Арташеса Геворкяна, Мисака Торлакяна, Степана Цагикяна, Акопа Мелкумова, Ерванда Фундукяна, Армена Гаро, Григора Мерджанова, Аветика Исаакяна, Аршака Езданяна, Ара Саргсяна, Грача Папазяна, Шаана Натали.