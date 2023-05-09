Вторник, 9 Мая 2023 12:59

АрмИнфо. Москва находится в постоянном контакте с Ереваном и Баку и активно продвигает мирную повестку, заявил 9 мая посол РФ в Армении Сергей Копыркин в беседе с журналистами в парке Победы в Ереване.



«Оказываем посреднические услуги. Я надеюсь, что в скором времени, состоится встреча в Москве. Думаю, соответствующее сообщение, будет сделано своевременно», - отметил дипломат.

Посол заверил, что российский миротворческий контингент работает в Нагорном Карабахе, предпринимая очень активные усилия с целью содействия нормализации ситуации, включая открытие Лачинского коридора.

«Мы работаем со сторонами, чтобы дать импульс работе во всех форматах урегулирования, имея в виду и трехстороннюю группу по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций в регионе, продвижение по пути к заключению мирного договора, и делимитацию границы. РФ неоднократно говорила и очень настойчиво повторяет, что мы готовы оказывать консультативное содействие в этом вопросе. Мы также выступаем за активизацию диалога между общественными кругами, парламентариями трех стран. Эта работа постоянно ведется. Мы в постоянном контакте с обеими сторонами. Надеемся, что эти усилия принесут плоды», – указал Копыркин.

Коснувшись данных опроса Международного республиканского института, о том, что Россия занимает третье место в списке опасных для Армении стран, посол отметил: «Опрос института не является для меня истиной в последней инстанции. Я воздержусь от комментариев».

«Я могу сказать только одно: Россия очень серьезно относится к тому, что происходит здесь, к своим союзническим обязательствам в отношении Республики Армения. Россия предпринимает все возможные усилия для того, чтобы здесь наступила эпоха мира, безопасности и развития», – подчеркнул дипломат.



«Россия предпринимает все возможные усилия, для того чтобы здесь наступила эпоха мира, безопасности и развития. Она очень серьезно относится к тому, что происходит здесь», – подчеркнул глава российской дипмисии в РА.

Отметим, что президент Армении Ваагн Хачатурян и спикер Национального Собрания Ален Симонян в сопровождении членов правительства возложили венки и цветы к Вечному огню в парке Победы в Ереване