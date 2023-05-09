Вторник, 9 Мая 2023 12:21

АрмИнфо Все встречи, проходят ли они в Вашингтоне, Брюсселе или в Москве, связанные с достижением мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, взаимосвязаны и призваны дополнять друг друга, так как круг вопросов хорошо известен.

Такое мнение выразил, отвечая на вопрос журналистов, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Он отметил, что переговоры по достижению мира проходят в двухстороннем формате, а международные посредники стараются помочь сторонам найти приемлемые решения.

Григорян подчеркнул, что армянская сторона не делает разницы между посредническими площадками: «Где будет зафиксирован прогресс, там и будет подписан договор». При этом Григорян отметил, ни на одном из переговорных треков пока прогресса не зафиксировано. «И не важно, как будет называться документ – Мирное соглашение или Соглашение об урегулировании отношений. Главное - его суть. И вы знаете, что есть несколько важных вопросов и если мы найдем по ним решения, то не важно, как этот документ называется».

Григорян вновь напомнил, что переговоры идут по трем основным направлениям. Это вопрос о территориальном суверенитете Армении на площади 29800 кв.км, создание международного механизма гарантий безопасности и соблюдения прав народа Арцаха и создание международных механизмов диалога между Степанакертом и Баку. В этом плане Григорян подчеркнул важность создания международных механизмов соблюдения положений Трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года, с тем чтобы оно не попиралось грубейшим образом со стороны Азербайджана, как то произошло в связи с событиями в Лачинском коридоре, где Азербайджан установил свой КПП. Говоря об урегулирования взаимоотношений Армении и Турции Григорян отметил, что этот процесс должен продвигаться без предусловий и армянская сторона надеется, что оно так и будет.

Отвечая на вопрос о угрозах в адрес Армении со стороны главы МИД Турции по поводу открытия в Ереване памятника народным мстителям, уничтожившим главных организаторов Геноцида Армян в Османской Турции, «Немезис» Григорян подчеркнул, что это внутреннее дело Армении.