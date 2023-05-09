Вторник, 9 Мая 2023 11:08

АрмИнфо.В офисе президента Европейского совета Шарля Мишеля подтвердили, что трехстороння встреча Шарля Мишеля с лидерами Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева запланирована на 14 мая.

«Президент Мишель продолжает поддерживать тесный контакт с лидерами Азербайджана и Азербайджана в целях содействия стабильности на Южном Кавказе и продвижения усилий Европейского Союза по урегулированию отношений между двумя странами», - говорится в сообщении.

В офисе также сообщили о наличии договоренности о проведении 1 июня пятисторонней встречи. К переговорщикам примкнут канцлер Германии Олаф Шольц и президентом Франции Эммануэль Макрон. Пятисторонняя встреча состоится в рамках саммита Европейского политического сообщества в Молдове.

Шарль Мишель также намеревался пригласить лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Германии провести вторую встречу в октябре в ходе очередного заседания европейского политического сообщества в Испании.

«Мишель, Пашин и Алиев также договорились продолжать трехсторонние встречи в Брюсселе так часто, как это необходимо для рассмотрения текущих событий и пунктов повестки дня», — говорится в сообщении Европейского совета.

Напомним, что накануне газета The Financial Times сообщила о предстоящей трехсторонней встрече, не подтвердив и не опровергнув информацию правительства Армении.