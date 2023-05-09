Вторник, 9 Мая 2023 11:00

АрмИнфо.Заместители министра иностранных дел РА Ваге Геворкян и Ваан Костанян 8 мая провели отдельные встречи с послами стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ- России, Франции и США.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, армянские дипломаты и помол России в Армении Сергей Копыркин обменялись мнениями о последних развитиях, касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Заместители министров иностранных дел вновь представили позиции армянской стороны по принципиальным вопросам урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Коснувшись продолжающейся блокады Лачинского коридора со стороны Азербайджана в нарушение Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г.. и гуманитарного кризиса, сложившегося в Нагорном Карабахе, была вновь подчеркнута необходимость осуществления действенных шагов заинтересованными в стабильности на Южном Кавказе партнерами. Аналогичные вопросы затрагивались на встрече армянских дипломатов с послом США Кристиной Квин и послом Франции Анн Луйо.