Вторник, 9 Мая 2023 10:39

АрмИнфо. В последние годы встречаем 9 мая с горечью и тревогой, заявил премьер-министр Никол Пашинян в поздравительном послании по случаю Дня Победы.

«В первую очередь это связано с тяжелыми последствиями 44-дневной войны 2020 года, с потерей Шуши в ходе войны, с агрессивной политикой, разворачивающейся вокруг Нагорного Карабаха и Республики Армения. Бурная международная обстановка усугубляет эту ситуацию, потому что системы безопасности в нашем регионе деформированы», - отметил Пашинян.

Премьер РА подчеркнул, что победой вo Второй мировой, Великой Отечественной войне цивилизованное человечество сказало «нет» одному из величайших зол - фашизму.

«В этом деле неоценима роль армянского народа, более полумиллиона представителей которого в составе Советской Армии, союзных армий, своей партизанской и подпольной деятельностью сопротивления внесли весомый вклад в спасение человечества от фашизма.

Многие сыны армянского народа выделились своими подвигами в этой борьбе и отдали свои жизни во имя человеческой цивилизации. У нас было более 300 тысяч жертв на войне. Около 107 армян были удостоены звания Героя Советского Союза, многие армяне получили высокие награды СССР и союзных стран, обеспечив армянскому народу почетное место в борьбе с фашизмом», - отметил Никол Пашинян.