Понедельник, 8 Мая 2023 18:46

АрмИнфо.По делу одного из двух незаконно проникших на территорию Армении азербайджанских диверсантов вынесен приговор.

Как сообщили ОТА в Генпрокуратуре РА, суд общей юрисдикции Сюникской области приговорил Агшина Бабирова к 11,5 годам лишения свободы. Азербайджанский военнослужащий признан виновным в незаконном пересечении границы, незаконном перемещении огнестрельного оружия и боеприпасов через государственную границу. Он признал себя виновным. Расследование по делу второго диверсанта - Гусейна Ахундова продолжается, в числе прочего он также обвиняется в убийстве охраника ЗММК в Сюникской области РА.

Отметим, что один из азербайджанских диверсантов был задержан на территории Армении в Сюникской области 9 апреля, а второй 13 апреля. Причем второй азербайджанский диверсант - Гусейн Ахундов подозревается в убийстве гражданского лица на территории РА - охранника ЗММК. При азербайджанском диверсанте был обнаружен телефон убитого, в котором была видеозапись задержанного, где он говорил, что обезглавил армянина и он герой АР.