Понедельник, 8 Мая 2023 18:45

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 подъезды 1-6 жилого дома 3 на пр. Комитаса, жилые дома 1/11, 5, 5А, 7/1 на пр. Комитаса, компания “Кетрин груп” на пр. Комитаса 1, подъезды 1-6 жилого дома 36 и жилой дом 38 на ул. Бабаяна, частные дома 11-29 на 25-ой улице, 1-13 на 35-ой улице Арабкира, жилые дома 82, 92/1, 92/2 на улице Эмина, абоненты-жильцы жилых домов 18, 20, 22, 24, 28, 30 на улице Ленинградяна, абоненты-жильцы жилых домов 46, 48, 52 на улице Свачяна, детский сад N92, кварталы “Силикян”, “Ной”, “Лукашин”, “Ахпарашен”, улицы Ленинградяна, Тычины, Отяна, Р.Меликяна, Ара Саргсяна, Зограпа, частично улица Себастия, абоненты-жильцы старого шоссе Силикян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N144, детский сад N133, жилые дома 3, 5, 7, 9, 9/1 на улице 9 Мая, частные дома на улицах Котовского, Мусаеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы улицы Зовуни 30 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 4 на улице Галшояна, жилые дома 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 на улице Микояна, жилые дома 16, 18, 18/1, 25 на улице Мара, школа-интернат N6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве;

11:00-15:00 частные дома 71-129 на 35-ой улице, 71-134 на 37-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 8, 10, 12 на улице Байронца, жилые дома 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, абоненты-жильцы жилых домов 71, 83 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 частично город Аштарак; квартал “Мугни” и село Нор Ерзнка;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично село Мармарашен;

10։00-15։00 села Сисаван, Нор Ухи, Гиневет, поселок “Веду Гину Горцаран”; станции сотовых операторов “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”, абонент (не являющийся жильцом) “Телестанция” в городе Веди;

11։00-15։00 частично кварталы 2, 10, “Каяран” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично село Баграмян; села Сипаник, Норабац, Саят-Нова;

в Вайоц Дзорской области:

10։00–14:00 улица Еркрабаннери, частично Джермукское шоссе, квартал ‘Чайкенд” в городе Вайк; села Хндзорут, Нор Азнваберд, Заритап, Гомк, Капуйт, Азатек, Зедан, Пор, Бардзруни, Мартирос, Серс;

11։00–12:00 село Малишка;

в Котайкской области:

10:00-16:00 села Канакераван, Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Хин Гомер”, ‘Гаражнер”, “Еркаркани”, “Вьюрт Грасеняк”; собственник “Г.Карапетян”, ООО “Трек Стоп”, “Лусин”;

10։30 -16։30 гостиничный комплекс “Мульти Рест Хаус” в Цахкадзоре;

в Лорийской области:

11։00–15:00 квартал ‘Италакан” в городе Спитак; села Сарамеч, Лернаван, Джрашен, Ширакамут, Нор Парни, Сараландж, Гегасар, Ширакамут, Катнаджур, Сараарт, Гогаран, Артагюх, Хнкоян, Лусахбюр, Цахкабер, Парни;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Бердашен, Заришат, Алвар, Арденис, Агворик и прилегающие станции сотовых операторов, молочный завод “Воске Сер” в Амасийском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 56, 58 на пр. Комитаса, жилые дома 5, 7 на улице Н.Тиграняна, жилые дома 2, 34/1 на улице Киевяна, подъезд 1-6 жилого дома 29 на улице В.Папазяна, жилой дом 61 на улице О.Эмина, частный дом 30 на улице Севкерци Сако, частные дома 12, 13 в кв. “Канакер”, жилые дома 121-125, 123 и здание “ВТБ-Армения банк” на улице З.Саравага, частные дома 66-100 на улице Ц.Ахбюра, жилые дома 19, 23, 25 на улице Алабяна, абоненты-жильцы жилых домов 3, 5, 9 на улице Эстонакан, абоненты-жильцы улицы Отяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 на улице Мара, жилой дом 18 на улице Микояна, школа N193 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве; жилые дома 4, 6, 8, 10, 12 на улице 9 Мая, частные дома на 2-ой улице Верин Шенгавита, частные дома на улицах Мадояна, Одессы, Патканяна, частные дома на улицах Норагавит 3-7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), спортшкола ‘Зенит”, жилые дома 4/2, 4/3, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8 на улице Фрунзе, жилой дом 24 на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома 17-30 на 36-ой улице, 18-54 на 27-ой Нор Ареша, жилые дома 28, 30, 32, 34 на улице Эребуни, частные дома 1-21 на 1-ой улице; 2-41 на 3-ей улице; 1-9 на 4-ой улице; 1-32 на 9-ой улице; 1-9 на 14-ой улице; 1-6 на 16-ой улице; 26, 28 на 6-ой улице; 2-18 на 8-ой улице; 1-12 на 10-ой улице; 6-27 на 11-ой улице; 1-12 на 12-ой улице; 2-20 на 13-ой улице; 1-40 на 15-ой улице; 1-17 на 17-ой улице; 1-8 на 18-ой улице; 1-15 на 20-ой улице Нубарашена, частные дома квартала “Нубарашен”, жилые дома 1 на 9-ой улице, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 112, 113, 130, 144, 150 на 6-ой улице, 2, 3, 4 на 12-ой улице Нубарашена, жилой дом 1 на 1-ом переулке 6-ой улицы Нубарашена, здание административного округа Нубарашен, земельные участки улицы Нуабарашен, частные дома квартала Нубарашен “Г” и “Д”;

11:00-17:00 жилые дома 56, 58 на пр. Комитаса, жилые дома 5, 7 на улице Н.Тиграняна, жилой дом 34/1 на улице Киевяна, подъезд 1-6 жилого дома 29 на улице В.Папазяна, жилой дом 61 на улице О.Эмина, частный дом 30 на улице Севкерци Сако, жилой дом 7 на улице Агатангехоса, жилые дома 29, 29а на улице Хоренаци, частные дома 1-20 на пр. Мясникяна; жилые дома 4, 4/1 на улице Боряна, жилой дом 7 на улице Лвовяна, жилой дом 6 на переулке Лвовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 1-16 в кв. “Норк”, частные дома 1-19 ан улице Норки Айгинер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11։00-17։00 село Паракар;

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 села Хнаберд, Гегадзор, Норашен, Гегадир;

в Араратской области:

10։00-11։00 частично село Покр Веди;

10։00-13։00 частично улицы Касяна, Арама Егияна, Нар-Доса в городе Веди; частично села Лусарат и Нор Кянк;

10։00-16։00 частично село Айгезард; села Кахцрашен и Нарек;

11։00-12։00 село Ехегнаван;

12։00-14։00 частично село Азатаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30–12:30 частично улица Азатутяна в городе Вайк; частично село Арин;

11։00–13:00 частично село Гетап;

в Котайкской области:

10:00-16:00 село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственник “Г.Айрапетян”, ООО “Трек Стоп”, “Лусин”, кварталы “Хин Гомер”, “Гаражнер”, “Еркаркани”, “Вьюрт Грасеняк”;

11:00-15:00 село Мргашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Кракакет”, “Черемушка”, ‘Сарнатун”, “Дпроц”, “Гомер”, насосная станция N2, ООО “СВС Агро”, станции компаний “Виваселл-МТС”, ‘Юком”, насосная станция Нор Артамета, ООО “В. Тадевосян”, “Консарк”, квартал “Нор” в Нор Артамете, квартал “Нор” в Мргашене, ООО ‘Роял Глас Груп”, птицефабрика “Гетамечи”;

в Гегаркуникской области:

11։00-14:00 населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11։00-17:00 кварталы “Совхозаин”, “Эстонакан”, “Кркорян”, ‘С.Аветисян”, “Банаван”, больница в городе Спитак; село Лернанцк;

12։00–15:00 села Неркин Гош и Гош в общине Дилижан;

в Сюникской области:

10:00-14:00 села Брнакот, Ашотаван, Ацаван, Тасик, Салвард, Танаат, Аревис, Бнунис, Тороник.