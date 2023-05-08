Понедельник, 8 Мая 2023 18:22

АрмИнфо.В мае «Сила одного драма» будет направлена ​​на лечение детей с эпилепсией. Благотворительная общественная организация «Дорога жизни» обеспечивает детей, больных эпилепсией, диагностикой, лекарствами и необходимым лечением.

По словам директора компании Idram Арсена Кденяна, дети всегда находятся в центре внимания Idram-а и IDBank-а. «Мы регулярно обращаем внимание не только на детские образовательные программы, но и активно поддерживаем фонды, которые занимаются здоровьем детей. С момента запуска программы Сила одного драма мы выделили на это направление более 48 млн драмов, потому что мы делаем все возможное, чтобы у нас были здоровые дети, здоровое общество и здоровое будущее», - сказал Арсен Кденян.

По словам директора общественной организации «Дорога жизни» Елены Багдасарян, средства инициативы «Сила одного драма» в мае будут направлены на программу лечения детей с эпилепсией и другими сложными нервными заболеваниями и на обеспечение их необходимыми диагностическими исследованиями (МРТ, ЭЭГ, ПЭТ-КТ) и современными лекарственными средствами. «Благодаря этой поддержке наш фонд также получает возможность реализовать долгожданные проекты и запланированные мероприятия», — сказала Елена Багдасарян.

Сумма, собранная за апрель в рамках инициативы «Сила одного драма» в размере 3.389.788 драмов была выделена на программу по раскрытию профессионального потенциала участников войны, которая помогает военнослужащим, получившим ранения во время войны, проживающим в регионах Армении, получить необходимые знания и применять их для того, чтобы реализовать свои мечты и мысли.

«Сила одного драма» продолжает свою деятельность. Каждый пользователь, расплачивающийся с помощью приложения Idram&IDBank, опнлайн платформы IDBanking.am, Idram.am и терминалов обеих компаний, становится послом доброй воли, не тратя ни драма. Компании считают, что каждый платеж — это инвестиция в благое дело. Если вы хотите узнать размер вашей инвестиции, просто войдите в раздел «Еще» подраздел «Сила одного драма» в приложении Idram&IDBank.