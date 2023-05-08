Понедельник, 8 Мая 2023 18:20

АрмИнфо. Антикоррупционный суд Армении 8 мая начал рассмотрение дела в отношении председателя партии <Процветающая Армения> Гагика Царукяна и директора компании <Концерн Мульти Групп> Седрака Арустамяна.

Напомним, что дело против Гагика Царукяна было возбуждено в июне 2020 г. в бытность его главой парламентской фракции ППА. Сам лидер <ПА> считает обвинение незаконным. По делу обвиняемыми проходят бывшие депутаты Арбам Манукян, Ваник Асатрян, Седрак Арустамян.

21 апреля 2023 г. обвинительное заключение, утвержденное надзирающим прокурором, по уголовному делу против Царукяна и Седракяна о раздаче избирательных взяток было передано в Антикоррупционный суд. Согласно генеральной прокуратуры Армении, в рамках уголовного дела, расследуемого Следственным департаментом Службы нацбезопасности РА, обосновано, что председатель партии Г.Ц. и гендиректор компании С.А. в составе преступной группы раздавали избирательные взятки на выборах в парламент республики 2 апреля 2017 года.

Сегодня после заседания суда беседе с журналистами Седрак Арустамян заявил, что не принимает предъявленное ему обвинение, иначе дело было бы прекращено за истечением срока давности. <Я убежден, что невиновен> - сказал он, заверив, что не он, не ППА не раздавали предвыборные взятки.

Он также добавил, что с директором компании <Ереваншин> Вазгеном Погосяном имеет исключительно деловые отношения и денег ему не давал. С Погосяном, как отметил директор компании <Концерн Мульти Групп>, у него была очная ставка в процессе предварительного следствия. Отметим, что именно Вазген Погосян, занимавший на парламентских выборах 2017 года 22-е место в избирательном списке блока <Царукян>, сообщил правоохранителям органы о раздаче избирательных взяток.