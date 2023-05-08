Понедельник, 8 Мая 2023 15:16

АрмИнфо. На недавних переговорах в Вашингтоне прогресса по принципиальным разногласиям между Баку и Ереваном достигнуто не было. Литовским СМИ, об этом заявил 8 мая в Вильнюсе глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Так, на брифинге по итогам переговоров с литовским коллегой Гарбиелисом Ландсбергисом он сказал, что, не смотря на некоторую динамику в двусторонних контактах, прогресса по мирному договору, делимитации государственных границ и восстановлению транспортно-коммуникационных связей, достигнуто не было.

"Лучший путь к нормализации отношений между двумя странами основан на взаимном признании и уважении суверенитета и территориальной целостности", - сказал Байрамов.

Отметим, что 1-4 мая министр иностранных дел Армении и Азербайджана провели переговоры в Арлингтоне, штат Вирджиния. В Вашингтоне они встретились с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры поделились своими мнениями о текущей ситуации и представили свои позиции по существующим вопросам, касающимся урегулирования отношений. Стороны достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений", при этом зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся. Стороны договорились продолжить обсуждения.