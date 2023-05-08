Понедельник, 8 Мая 2023 15:09

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян отправится сегодня с рабочим визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

Согласно пресс-службе премьер-министра, Пашинян примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в этом году годовщина победы в Великой Отечественной войне не является круглой датой, в связи с этим Москва специально не приглашала иностранных лидеров на парад Победы 9 мая. По его словам, присутствовать на параде на Красной площади будет только президент Киргизии Садыр Жапаров. Политик посетит Россию с визитом в эти даты. <Будучи здесь накануне, конечно, он принял решение остаться и разделить с нами и праздник, и гордость>, - сказал представитель Кремля. Вместе с тем, согласно пресс- службе президента Таджикистана, глава РФ Владимир Путин пригласил президента Эмомали Рахмона посетить Москву <для участия на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы>