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 Понедельник, 8 Мая 2023 13:25
Марианна Мкртчян

Ровно 31 год назад в этот день была проведена операция "Свадьба в горах" по освобождению Шуши

Ровно 31 год назад в этот день была проведена операция "Свадьба в горах" по освобождению Шуши

АрмИнфо. Ровно 31 год назад, 8 мая 1992 года была начата операция "Свадьба в горах" по освобождению Шуши.

В ходе этой операции армянские войска самообороны установили контроль над городом Шуши, населённым после погрома армян в 1918 году преимущественно азербайджанцами. Армянское военное командование долго рассматривало возможность взятия города, так как азербайджанские обстрелы городской инфраструктуры Степанакерта из Шуши (расстояние между городами - 5 км) в течение полугода привели к сотням жертв среди армянского мирного населения и массовым разрушениям зданий, включая жилые дома, школы, шёлковую фабрику и роддом.

В советский период Шушинский район был единственным из пяти районов Нагорно- Карабахской автономной области (НКАО), где азербайджанцы составляли большинство населения (91,7 %, по данным последней советской переписи 1989 года). В самом городе проживало 17 тыс. человек, из которых 98 % были азербайджанцами.

В начале февраля 1992 года по указанию будущего министра обороны Азербайджана Рагима Газиева в Шуши были переброшены две установки "Град". Административный центр НКАО Степанакерт лежал перед Шуши, как на ладони, представляя собой лёгкую мишень для артиллерии. С середины февраля сотни ракет градом сыпались на Степанакерт из Шуши, сея разрушения и панику.

Перед армянскими войсками самообороны встала необходимость подавления огневых позиций противника и установления контроля над господствующими высотами. На момент штурма военным комендантом Шуши был Эльбрус Оруджев.

Задача по освобождению Шуши и открытию Лачинского коридора для обеспечения сухопутной связи между Арменией и Нагорным Карабахом была возложена на отряды самообороны, которыми руководил Вазген Саркисян.

Операцию по взятию города было поручено провести Аркадию Тер-Тадевосяну (Коммандос). Тер-Тадевосян говорил позднее, что его главной целью было окружить Шуши, занять окрестные деревни и отвлечь часть азербайджанских сил от обороны города.

Штурм начался в 02:30 в ночь на 8 мая. Тер-Тадевосян вспоминал, что, по его расчётам, вся операция должна была занять "три-четыре дня". Он надеялся посеять панику среди защитников города и заставить их покинуть Шуши без боя. У дороги из Шуши на запад был выставлен заслон, которому было приказано не стрелять в тех, кто будет спасаться бегством из города, но блокировать подкрепления. Одним из тех, кто находился на этой позиции, был и Роберт Кочарян, будущий президент НКР и президент Республики Армения.

Основное бремя наступательной операции легло на плечи тех армянских солдат, которые подходили к городу по горным тропам с севера и востока.

К вечеру 8 мая защитники города решили, что атака отбита. Тем не менее, как и предполагал Тер-Тадевосян, в течение этого дня большинство оборонявшихся оставили свои позиции и покинули город. У Оруджева уже не хватало людей для продолжения боя, и он дал приказ к отступлению. Одним из тех, кто покинул Шуши в числе последних, был чеченский доброволец Шамиль Басаев, впоследствии ставший одним из известных руководителей чеченских сепаратистов. На стороне Азербайджана воевал и ещё один известный чеченский полевой командир Хункар-Паша Исрапилов.

Бой продлился всего один день, но за это время погибло, по некоторым оценкам, около трёхсот человек. Взятие Шуши стало первой значительной военной победой армянских войск в ходе карабахского конфликта.

Освобождением Шуши карабахское движение вступило в качественно новый этап - настал переломный момент в войне, и независимость НКР стала более чем реальной.  Освобождение Шуши имело также и экономическую необходимость. По причине наземной и воздушной блокады дорог, нехватки электричества, газа и питьевой воды, а также безконечных бомбардировок из Шуши по Степанакерту и прилегающим районам, была парализована экономика всей страны.

Благодаря освобождению Шуши были разоружены все вражеские огневые точки, а также военные базы Степанакерта и ближайших районов. Живая сила противника и техника понесли большие потери. Освобождению Шуши последовало военное действие по открытию коридора Лачина, чем было прорвано кольцо блокады НКР, и две искусственно разъединенные части народа были вновь воссоединены, была открыта дорога жизни, соединяющая НКР и РА. С освобождением Шуши окончательно укрепилась вера в победу врага своими средствами и силами.

В боях по освобождению Шуши армянская сторона понесла 57 жертв, противник - 250- 300, 600-700 раненых, 13 пленных. Исходя из исторической важности освобождения Шуши и поворотного его значения в ходе Карабахской войны, НС НКР в 1994 году учредило медаль "За

освобождение Шуши". 9 мая в НКР и РА официально был объявлен днем освобождения и победы Шуши.

Шуши был сдан Азербайджану 9 ноября 2020 года, в результате подписания премьер- министра  РА Николом Пашиняном трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в зоне карабахского конфликта. 

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