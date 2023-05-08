Понедельник, 8 Мая 2023 12:16

АрмИнфо.Институт по предотвращению геноцида им. Лемкина посетил Сюникскую область Армении для сбора фактов.

Визит состоялся по совместной инициативе фонда Центр права и справедливости "Татоян" и Института по предотвращению геноцида им. Лемкина.

Как сообщает пресс-служба Фонда, целью миссии был мониторинг ситуации на местах, а именно блокады Азербайджаном дороги жизни, соединяющей Арцах (Нагорный Карабах) с Арменией. Группа наблюдала за недавно установленным азербайджанским блокпостом.

Визит доказал, что этот контрольно-пропускной пункт является средством, с помощью которого Азербайджан изолирует Арцах от внешнего мира и создает гуманитарный кризис. По итогам посещения будет подготовлен подробный доклад.