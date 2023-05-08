Понедельник, 8 Мая 2023 11:56

АрмИнфо. В Ереване с 8 по 14 мая пройдет международный фестиваль фламенко Gravity, в рамках которого пройдут концерты, спектакли, мастер-классы с участием зарубежных артистов.

В частности, в день открытия, в 19:00, в Ереванском ТЮЗе состоится концерт под названием «Гравитация», в ходе которого выступят танцоры Фанни Ара (США-Франция-Испания), Кристиан Перес (Испания), Ольга Пшеницына (Россия), Оксана Серик (Россия), Юлия Слив (Россия), гитарист Хосе Ромеро Диас (Испания), вокал фламенко Мельхиор Кампос (Франция), танцевальный ансамбль "Зартонк", Трио Манучаряна, Квартет Арсена Петросяна.

В числе выступающих также оркестр Камерата Армении (концертмейстер Астхик Варданян), Театр танца фламенко (художественный руководитель: Екатерина Цветкова, Мельхиор Кампос (Франция), хореографы Екатерина Цветкова, Хавьер Латорре. На фестивале прозвучит музыка Антонио Вивальди, Астора Пьяццоллы, а также испанская народная музыка.

«Создание крепких связей на основе международного сотрудничества и взаимная симпатия, которая рождается между учениками разных стран - является одной из основных целей фестиваля. Искусство фламенко давно стало международным. Пригласив на фестиваль Gravity исполнителей из разных стран, мы хотим поддержать инициативу единения и сплочённости. А выбрав стартовой площадкой город Ереван, столицу гостеприимной Армении, мы ещё раз хотим показать насколько безгранично это искусство», - говорится в сообщении пресс-службы организаторов фестиваля.