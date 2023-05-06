Суббота, 6 Мая 2023 19:01

АрмИнфо. Посол Армении в России Вагаршак Арутюнян и новоназначенный послом США в РФ Линн Трейси на встерче в Москве обменялись мнениями по вопросам установления стабильности на Южном Кавказе, отношений между Арменией и Азербайджаном, а также урегулирования нагорно- карабахского конфликта, подчеркнув безоговорочное выполнение положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Как сообщает пресс-службе посольства Армении в России, в ходе встречи собеседники подчеркнули важность трехсторонних переговоров, состоявшихся в США с 1 по 4 мая.

Посол Армении обратил внимание своего коллеги на ситуацию, создавшуюся в регионе в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, а также на кризисную ситуацию в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что незаконная блокада Лачинского коридора грубо противоречит пункту 6 трехстороннего заявления.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.