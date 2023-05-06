Суббота, 6 Мая 2023 18:58

АрмИнфо. В Вестминстерском аббатстве сегодня, 6 мая проходит церемония коронации Карла III в качестве короля Соединенного Королевства и других королевств Содружества. В ее результате Карл III, который формально вступил на престол 8 сентября 2022 года, станет не просто главой государства, но также помазанником Божьим и даст клятву защищать законы страны и Англиканскую церковь, верховным правителем которой он считается.

В церемонии коронации Армению представляет делегация во главе с президентом РА Ваагном Хачатуряном. Он также примет участие в приеме, организованном от имени короля Карла III.

Ожидается, что церемония коронации продлится около двух часов. На нее приглашены 2300 гостей из 203 стран, включая членов британской королевской семьи и около 100 глав государств. Среди прочих приглашения получили президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, король Испании Филипп VI и королева Летиция, наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Японии Кико, а также первая леди США Джилл Байден. С момента получения независимости американской нации ни один президент США не посещал церемонию коронации британского монарха.

Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко на фоне событий вокруг Украины приглашения на коронацию не получили. Между тем в числе гостей - сын Карла III Гарри, герцог Сассекский. По окончании церемонии Карл III и герцогиня Камилла отправятся в Букингемский дворец.

Коронация Карла III - 40-я по счету в Вестминстерском аббатстве с 1066 года. Карл III, носивший ранее титул принца Уэльского Чарльза, стал королем Великобритании и 14 других территорий в сентябре 2022 года, когда после 70 лет пребывания на троне скончалась его мать - королева Елизавета II, передает DW.