Суббота, 6 Мая 2023 18:57

АрмИнфо. 40 депутатов ПАСЕ потребовали от Азербайджана немедленно прекратить незаконную блокаду Лачинского/Бердзорского коридора.

В заявлении, подписанном вышеуказанными депутатами, звучит призыв к Азербайджану немедленно выполнить, обязательные к исполнению, обеспечительные меры ЕСПЧ и решение Международного Суда, обязывающее Азербайджан обеспечить двустороннее беспрепятственное движение по Лачинскому коридору.

В заявлении говорится, что Азербайджан, закрыв в одностороннем порядке 23 апреля 2023 года Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, нарушил взятые обязательства в рамках трехстороннего соглашения от 9 ноября2020 года. Этот шаг в свою очередь создал серьезные гуманитарные последствия для 120 000 местных жителей.

Парламентарии призвали Азербайджан добросовестно сотрудничать с международными структурами и позволить осуществить ознакомительные визиты в Нагорный Карабах.

Евродепутаты призвали Совет Европы предпринять действенные шаги для защиты прав человека народа Нагорного Карабаха.

Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор)

- Степанакерт.

При этом в качестве причины установления КПП погранслужба вражеской стороны привела очередной ложный аргумент, якобы "в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении в Арцах". Таким образом, Арцах, находящийся в осаде с 12 декабря 2022 года, оказался оторванным от всего мира. Кроме того, 4 села Арцаха, лишены возможности получения какого-либо продовольствия и медикаментов даже из самого Арцаха, так как со всех сторон окружены вражескими силами. Азербайджанские власти не скрывают своего намерения осуществить геноцид армянского населения Нагорного Карабаха. Более того, они этим даже кичатся перед международным сообществом, которое слепо и глухо к страданиям 120 тысяч армян, живущего в осадном положение и лишенное элементарных прав человека уже более 5 месяцев.