Суббота, 6 Мая 2023 18:56

АрмИнфо.Армения проявляет неуравновешенность в своих заявлениях и политике. Об этом в интервью турецким СМИ заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"В некоторых случаях видим положительное заявление, а потом какое-нибудь совершенно противоположное действие. К сожалению, мы не видим желаемой искренности. Сотрудничество Армения-Азербайджан-Турция в большей степени исходит из интересов Армении", - отметил турецкий министр.

В этом ключе он высоко оценил помощь Армении турецкой стороне в ходе разрушительного землетрясения и визит на этом фоне главы МИД РА в Турцию.

"Но сейчас поставили памятник тем, кто убивал наших дипломатов. Мы проявили жест, открыли нашу воздушную границу, но теперь закрыли. Мы закрыли ее также для VIP- самолетов, в том числе и для самолета Пашиняна", - сказал Чавушоглу.

В свою очередь премьер-министр РА Никол Пашинян в интервью радиостанции "Свобода" 5 мая касаясь этого инцидента в армяно-турецких отношениях заявил, что В вопросе памятника "Немезис" было принято неправильное решение, и реализация этого решения также была неправильной.

В этом ключе он добавил, что не Правительство принимало решение об установке памятника, добавив, что одним из самых больших недостатков демократии является то, что глава правительства не всех контролирует. "Да, это наша команда. Это произошло на эмоциональном фоне и в ситуации, когда многие в Армении считали многих предателями, и многие угрожали многим расстрелом за предательство. Есть глубинные проблемы", - резюмировал армянский премьер.

Отметим, что 29 апреля Турция без предупреждения закрыла свое воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу и рейс Париж-Ереван авиакомпании вынужденно совершил посадку в Кишиневе, и лишь в ночь на 30 апреля смог вернуться в аэропорт "Звартноц". А уже 2 мая авиационные власти Турции не предоставили авиакомпании FLYONE ARMENIA возможность транзита (overflight) через воздушное пространство Турции. Ввиду чего, компания была вынуждена отменить рейс Ереван-Париж-Ереван.

В этой связи Чавушоглу заявил, что Турция закрыла небо для самолетов Армении "в ответ на провокацию в Ереване"