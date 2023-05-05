Пятница, 5 Мая 2023 19:29

АрмИнфо.Ключевые разногласия, из-за которых Армения и Азербайджан не смогли договориться по некоторым пунктам проекта мирного договора на переговорах в Вашингтоне, касаются Нагорного Карабаха, но не только этого. Об этом заявил премьер-министр Армении Пашинян, в Праге в интервью Радио Свобода.

Напомним, что с 1-4 мая министр иностранных дел Армении и Азербайджана провели переговоры в американском Арлингтоне. По итогам встречи в МИД РА сообщили, что главы МИД РА и Ар и их команды, достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений", при этом зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам по- прежнему расходятся.

<Несмотря на то, что в Праге и Сочи было зафиксировано, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга, мы до сих пор не можем прийти к соглашению о формулировках проекта мирного договора, которые дали бы нам уверенность в том, что Азербайджан признает 29 800 квадратных километров Армении>, - сказал Пашинян.

<Далее, любое соглашение, даже самое однозначно написанное, имеет разночтения, и как они должны решаться, очень важный вопрос, в конце концов, вопрос обеспечения мира после подписания мирного соглашения. Учитываются как международные, так и местные механизмы, особенно в отношении отвода войск, разве у нас не должна быть демилитаризованная зона? Относительно прав армян Нагорного Карабаха есть раногласия, и они сохранились. Конечно, есть определенные подвижки, - если раньше разница между позициями сторон была 1 км, то сейчас 990 метров, это подвижки, но разница все равно огромная>, - отметил премьер.

На вопрос, по какому варианту движется Армения: чтобы вопрос Арцаха был приостановлен и российские миротворцы ушли, или чтобы Запад предоставил гарантии безопасности проживающим в Арцахе армянам, Пашинян ответил: <Армения работает над вариантом, при котором вопрос безопасности и прав армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться на площадке диалога Баку-Степанакерт, которая должна иметь определенное международное участие, в противном случае эта тема и повестка могут быть просто забыты Азербайджаном>.

При этом армянский премьер утверждает, что начатая в Вашингтоне дискуссия может быть продолжена в Москве, опровергая утверждения о том, что есть отличающиеся друг от друга западный и российский проекты.

Как отметил Пашинян, Западом были предложены подходы, но не зафиксированный на бумаге вариант. <Подход был устный и если мы его пропишем, прочитаем на бумаге, может оказаться, что мы неправильно поняли, это не совсем так. В августе 2020 года российская сторона представила письменное предложение, мы его приняли, Азербайджан отклонил. Мы не видели, чтобы Россия вновь предложила этот вариант>, - сказал он.

На уточняющий вопрос: не было ли такой попытки в Сочи, Пашинян повторил: <Москва больше не предпринимала такой попытки>. <В тот момент, когда это (предложение) будет выложено на стол, мы готовы им двигаться вперед. Но насколько РФ придерживается этого варианта?>, - сказал Никол Пашинян.