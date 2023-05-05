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АрмИнфо.В ходе своего официального визита в Чехию премьер-министр Никол Пашинян встретился с председателем Сената Чехии Милошем Выстрчилом.
Как сообщает пресс-служба правительства, собеседники отметили важность дальнейшего развития и расширения сотрудничества между парламентариями двух стран, коснулись переговоров и результатов официального визита премьер-министра Пашиняна в Чехию:
На встрече были затронуты процессы, происходящие на Южном Кавказе, нагорно-карабахский конфликт, гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе вследствие незаконной блокады Лачинского коридора, деятельность гражданской миссии Европейского союза в Армении и другие темы.
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|Пашинян на встрече с Павлом подчеркнул важность последовательного реагирования международного сообщества на действия Баку
|Спикер НС РА в ходе встречи со своим турецким коллегой поднял вопрос о закрытии Анкарой воздушного пространства для авиакомпаний из Армении
|Блинкен: Окончательное соглашение между Арменией и Азербайджаном уже близко
|Армения и Азербайджан не смогли договориться по некоторым пунктам проекта мирного договора на переговорах в Вашингтоне
|Пашинян и Фиала подписали совместное заявление по итогам встречи
|Петр Фиала прокомментировал неприменение санкций в отношении Баку
|Спикер НС РА: Армения остается верной декларируемым целям ЧЭС
|В Туркменистане проводится широкомасштабная конференция и выставка.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Ардшинбанк предупреждает о фактах мошенничества
|Храм Святого Григора Просветителя в Ереване признан одним из самых красивых в мире
|ВТБ (Армения) поддержал чемпионат по «Что? Где? Когда?» среди финансовых и IT компаний
|Спикер Парламента Армении обсудит со своим турецким коллегой вопрос открытия воздушного пространства Турции - депутат
|Саргис Ханданян: Приницпиальным для Армении в переговорном процессе является вопрос обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и суверенитета Армении
|Прага готова содействовать миру и стабильности на Южном Кавказе - Петр Фиала
|Премьер Чехии заявил о перспективе производства малых самолетов в Степанаване чешской компанией Balus Tech
|Президент Арцаха: Азербайджан слишком быстро забыл об обязательствах, взятых в рамках трехсторонней декларации
|Общественная инициатива The FUTURE ARMENIAN призывает присоединиться к петиции <НЕТ этнической чистке Арцаха>
|Тагуи Товмасян: Прогресс в переговроном процессе между Арменией и Азербайджаном возможен лишь в случае рассмотрения вопроса самоопределния Арцаха
|Арутюнян: Установкой КПП в Лачинском коридоре Баку поставили под серьезную опасность дальнейшее действие Трехсторонней декларации от 9 ноября в 2020 года
|Министр: соглашение по римскому статуту МУС в течение трех месяцев будет направлен в НС Армении
|Перед зданием правительства РА проходит акция родных погибших солдат, требующих привлечь Пашиняна к ответственности
|Джейк Салливан поприветствовал прогресс в переговорах между Арменией и Азербайджаном
|Министр: рост оборота наркотиков наблюдается не только в Армении, но и во всем мире
|Владимир Орлич: миролюбие является основной предпосылкой, характеризующей Армению и Сербию, на основе которой следует продолжать сотрудничество
|Кипр выразил готовность поддерживать Армению на различных межпарламентских площадках
|Армения откажется от смертной казни при любых обстоятельствах
|Степанакерт: Азербайджан проводит против Арцаха политику не только этнической чистки, но и культурного геноцида
|Российский востоковед: Пашинян уже сдал Арцах с потрохами, сдаст и память о геноциде армян
|В Армении будут созданы региональные отделы уголовной полиции
|Представительница Армении на Евровидении 2023 выступит в полуфинале конкурса под 2 номером
|В Армении планируют вернуться к системе индивидуального лицензирования медработников
|Вашингтон верит в мир между Арменией и Азербайджаном
|В Армении 13 человек обвиняются в совершении краж
|МИД РФ: решение таких застарелых и чувствительных конфликтных ситуаций, как происходящее в Нагорном Карабахе, не может идти без каких-то шероховатостей и проблем <на земле>
|В Госдепе выразили разочарование в связи с закрытием Турцией воздушного пространства для армянских самолетов
|Посольство Франции в Ереване официально опровергло обвинения в адрес Анн Луйо
|Салливан, Мирзоян и Байрамов обсудили процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном
|Читать больше
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