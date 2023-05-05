Пятница, 5 Мая 2023 19:12

АрмИнфо.В ходе своего официального визита в Чехию премьер-министр Никол Пашинян встретился с председателем Сената Чехии Милошем Выстрчилом.

Как сообщает пресс-служба правительства, собеседники отметили важность дальнейшего развития и расширения сотрудничества между парламентариями двух стран, коснулись переговоров и результатов официального визита премьер-министра Пашиняна в Чехию:

На встрече были затронуты процессы, происходящие на Южном Кавказе, нагорно-карабахский конфликт, гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе вследствие незаконной блокады Лачинского коридора, деятельность гражданской миссии Европейского союза в Армении и другие темы.