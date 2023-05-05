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 Пятница, 5 Мая 2023 19:06
Марианна Мкртчян

Политически активные россияне решили переехать в Армению, менее активные – в Грузию

Политически активные россияне решили переехать в Армению, менее активные – в Грузию

АрмИнфо.Грузия и Армения были одними из самых популярных направлений для российских мигрантов либо в качестве временной остановки, либо для более длительного пребывания, после боевых действий вокруг Украины, начавшихся в феврале 2022 года. Об этом говорится в резюме к исследованию, которое было опубликовано Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOIS) под названием "Русские на Южном Кавказе: политические установки и война в Украине".

Авторы отмечают, что и Армения, и Грузия легкодоступны для людей, мигрирующих из России, и в обеих странах можно оставаться бесконечно долго.

"Тем не менее, условия для русских, приезжающих в эти страны существенно различаются. Армения остается ближе к России в социальном и политическом плане, тогда как публичная критика российского правительства и общества более ощутима в Грузии", - отмечается в

комментарии к докладу.

Авторы исследования отмечают, что в конце 2022 года провели персональный опрос в обеих странах среди более 1600 респондентов. При этом отмечается, выборка не случайна и, следовательно, не отражает опыт и отношение всех недавних русских мигрантов в Армении и Грузии, а выводы лишь проливают свет на важные закономерности как внутри стран, так и между ними.

Основные выводы заключаются в следующем: "В выборках преобладают молодые респонденты из городов, особенно из Москвы и Санкт-Петербурга. Половина наших выборок в обеих странах еще не определились, на какой срок они покинули Россию. Это указывает на глубокую неопределенность, с которой сталкивается это население. Однако доля тех, кто видит для себя долгосрочное будущее за пределами России, в Армении значительно выше, чем в Грузии.

Так, 20% россиян, опрошенных в Армении, говорят, что уехали из России навсегда, в то время как только 12% опрошенных в Грузии сказали то же самое. Респонденты в Армении, в соответствии со своим ощущением о том, что они покинули Россию навсегда, чаще заявляют, что они больше не чувствуют ответственности за политическое будущее России (27%), в то время как только 19% респондентов в Грузии чувствуют то же самое. Адаптация к принимающей стране может быть чрезвычайно сложной задачей.  Респонденты часто говорят, что они испытывали трудности как психологического, так и материального характера, например, трудности с поиском жилья или работы", - говорится в комментарии.

Вместе с тем отмечается, что русские, опрошенные в Армении, были более политически активны до отъезда, как с точки зрения потребления новостей, так и участия в политической или гражданской деятельности, такой как волонтерство, пожертвования в пользу НПО или организация культурных мероприятий. Респонденты в Армении также чаще сообщали об участии в протестах против войны на Украине, еще живя в России (25% в Армении против 11% в Грузии).

Вместе с тем авторы доклада констатируют, что уровни политической активности в принимающей стране значительно выше среди выборки в Армении.

"Русские, с которыми мы беседовали в Армении, чаще обсуждают политику с друзьями и членами семьи, а также чаще читают новости в Интернете и участвуют в политических дискуссиях в социальных сетях, чем их коллеги в Грузии. Они также установили более тесные связи с другими мигрантами из России. Однако респонденты в обеих странах редко занимаются волонтерской деятельностью или участвуют в акциях протеста, не связанных с войной на Украине.

Отношение мигрантов к российским учреждениям в подавляющем большинстве случаев негативное, особенно среди опрошенных в Армении. При этом около 66% респондентов в Армении положительно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, по сравнению с только 46% в Грузии. Отношение к НАТО, ЕС и западным СМИ также в основном положительное.

Респонденты четко возлагают ответственность за войну на российские власти. В Армении три четверти опрошенных винят в этом российские власти, в Грузии - почти две трети.

Респонденты в Грузии продолжают более внимательно следить за ходом войны: более половины заявили, что следили за войной "очень внимательно", по сравнению с немногим более 40% в Армении. Русские мигранты в Грузии и Армении имеют значительно более либеральные социальные установки по сравнению с населением России в целом", - уверяют авторы доклада.

В докладе отмечается, что наблюдается довольная разница в семейном положении между выборками: в Грузии около 58% респондентов заявили, что они либо женаты, или в гражданском партнерстве, тогда как в Армении этот показатель составлял всего 45%. Если в Грузии треть респондентов указали, что у них есть дети, то менее 15% опрошенных в Армении сказали, что у них есть дети.

"Социально-демографические различия позволяют предположить, что Грузия является более привлекательным предназначение для пожилых респондентов с семьями, так как многие россияне воспринимают качество жизни там выше. Армения, напротив, более популярна среди более молодые россияне с более ограниченными ресурсами. Тем не менее, фактическая стоимость жизни в двух странах довольно схожа, если мы посмотрим на такие показатели, как цены на аренду или продукты питания, а также ВВП на душу населения в двух странах схожи", - пишут авторы анализа.

Также отмечается, что уровень образования респондентов выше, чем у населения России в целом. Как в Грузии, так и в Армении доля респондентов, имеющих высшее образование (в том числе специальное или степени на уровне бакалавра, магистра или доктора) составляет более 70%.

Подавляющее большинство респондентов в обеих странах (более двух третей) работали полный рабочий день до отъезда из России. Лишь около 3% опрошенных в Армении и 7% в Грузии были безработными до отъезда. В соответствии с многочисленными сообщениями СМИ о непропорциональном оттоке работников в секторе информационных технологий значительная доля респонденты в обеих странах были заняты в ИТ: 27% в Грузии и 37% в Армении.

Причины выезда из страны, приводимые респондентами, разнообразны. В обеих выборках чаще всего упоминалась общая политическая ситуация в России. Война на Украине была названа второй по значимости причина. В качестве третьего аргумента отъезда была названа частичная мобилизация - 37% указали на этот факт  (42% в Армении и 33% в Грузии). Среди респондентов, уехавших после сентября 2022 г., более половины заявили, что сделали это из-за частичной мобилизации (64% в Армении по сравнению с 46% в Грузии). В обеих выборках мужчины и респонденты в возрасте от 18 до 24 лет чаще называли частичную мобилизацию в качестве причины эмиграции. Каждый шестой респондент также упомянул, что они уехали ради будущего своих детей. 

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