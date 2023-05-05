Пятница, 5 Мая 2023 17:24

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 15, 19, 21 на улице Мамиконянца, 7-10 на улице Шахсуваряна, здание 14 (территория управления пограничных войск) на пр. Азатутяна, жилые дома 25/20-45/12 и частные дома 35/5-37/49 на улице Ачаряна, жилые дома 55/5-187/17 и частные дома 49/2-118/8 на улице Царава Ахбюра, жилые дома 12, 14, 16 на улице Ленинградяна, абоненты-жильцы жилых домов 2, 4, 7 на улице Шинарарнери, жилые дома 29, 33, 31,35 на улице Раффи, абоненты-жильцы жилых домов 74, 76, 82, 80, 78 на улице Микаеляна, жилые дома 2, 4/1, 4/2, 4/3, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 13б на улице 9 Мая, жилые дома 15, 21 на улице Г.Нжде; частные дома на 1-ой улице В.Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 16/1 на улице Нансена, 13, 15 на улице Лвовяна, здание паспортного отделения, школа N134 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 55 на улице Минск и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норкском массиве; жилые дома 3, 13/6, 15, 34 на улице Вильнюса в 9-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 частные дома 4-33 на 35-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-1, 1-70, 6-40 на 41-ой улице, 1-33 на 43-ей улице в Нор Ареше;

11:00-17:00 частично улицы Сари Тага 17-24, жилые дома 8, 10, 12 на улице Байрона, 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, жилые дома 71, 83 на улице Теряна, абоненты-жильцы жилых домов 9, 15 на улице Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-12։00 села Амберд, Агавнатун, Лернамердз;

в Араратской области:

10։00-11։00 села Сисаван, Нор Ухи, Гиневет, поселок “Веду Гину Горцаран”;

10։00-12։00 частично село Аревабуйр;

10։00-13։00 частично села Арарат и Даштакар;

11։00-12։00 станции сотовых операторов “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”, абонент (не являющийся жильцом) “Телестанция” в городе Веди;

12։00-14։00 частично село Баграмян;

в Гегаркуникской области:

11։00–15:00 населенный пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

10:30-11:30 жилые дома 46, 46а, 50, 50а на улице Сисакан, 2 на улице А.Манукяна в городе Сисиан;

12:00-13:00 жилые дома 35, 37, 39, 39г на улице Исраеляна, 34 на улице Сисакана, 3 на улице А.Манукяна, 2, 3, 4 на улице Г.Нжде, жилые дома 1/1, 1/2 1/4 на улице Адонца в городе Сисиан;

13:30-14:30 частично улица Исраеляна, жилеы дома 11 на улице Адамяна, 64 на улице Сисакана в городе Сисиан;

09:30-11:30 частично село Лернадзор;

11:00-13:30 частично село Ангегакот.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 подъезды 1-6 жилого дома 3 на пр. Комитаса, жилые дома 1/11, 5, 5А, 7/1 на пр. Комитаса, компания “Кетрин груп” на пр. Комитаса 1, подъезды 1-6 жилого дома 36 и жилой дом 38 на ул. Бабаяна, частные дома 11-29 на 25-ой улице, 1-13 на 35-ой улице Арабкира, жилые дома 82, 92/1, 92/2 на улице Эмина, абоненты-жильцы жилых домов 18, 20, 22, 24, 28, 30 на улице Ленинградяна, абоненты-жильцы жилых домов 46, 48, 52 на улице Свачяна, детский сад N92, кварталы “Силикян”, “Ной”, “Лукашин”, “Ахпарашен”, улицы Ленинградяна, Тычины, Отяна, Р.Меликяна, Ара Саргсяна, Зограпа, частично улица Себастия, абоненты-жильцы старого шоссе Силикян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N144, детский сад N133, жилые дома 3, 5, 7, 9, 9/1 на улице 9 Мая, частные дома на улицах Котовского, Мусаеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы улицы Зовуни 30 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 4 на улице Галшояна, жилые дома 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 на улице Микояна, жилые дома 16, 18, 18/1, 25 на улице Мара, школа-интернат N6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве;

11:00-15:00 частные дома 71-129 на 35-ой улице, 71-134 на 37-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 8, 10, 12 на улице Байронца, жилые дома 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, абоненты-жильцы жилых домов 71, 83 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 частично город Аштарак; квартал “Мугни” и село Нор Ерзнка;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично село Мармарашен;

10։00-15։00 села Сисаван, Нор Ухи, Гиневет, поселок “Веду Гину Горцаран”; станции сотовых операторов “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”, абонент (не являющийся жильцом) “Телестанция” в городе Веди;

11։00-15։00 частично кварталы 2, 10, “Каяран” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично село Баграмян; села Сипаник, Норабац, Саят-Нова;

в Вайоц Дзорской области:

10։00–14:00 улица Еркрабаннери, частично Джермукское шоссе, квартал ‘Чайкенд” в городе Вайк; села Хндзорут, Нор Азнваберд, Заритап, Гомк, Капуйт, Азатек, Зедан, Пор, Бардзруни, Мартирос, Серс;

11։00–12:00 село Малишка;

в Котайкской области:

10:00-16:00 села Канакераван, Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Хин Гомер”, ‘Гаражнер”, “Еркаркани”, “Вьюрт Грасеняк”; собственник “Г.Карапетян”, ООО “Трек Стоп”, “Лусин”;

10։30 -16։30 гостиничный комплекс “Мульти Рест Хаус” в Цахкадзоре;

в Лорийской области:

11։00–15:00 квартал ‘Италакан” в городе Спитак; села Сарамеч, Лернаван, Джрашен, Ширакамут, Нор Парни, Сараландж, Гегасар, Ширакамут, Катнаджур, Сараарт, Гогаран, Артагюх, Хнкоян, Лусахбюр, Цахкабер, Парни;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Бердашен, Заришат, Алвар, Арденис, Агворик и прилегающие станции сотовых операторов, молочный завод “Воске Сер” в Амасийском регионе.