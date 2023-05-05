Пятница, 5 Мая 2023 16:56

АрмИнфо.Антикоррупционный комитет инициировал уголовное производство по признакам злоупотребления служебными полномочиями и служебном подлоге при продаже земельного участка, на котором располагалось здание Дворца молодежи (в народе его называли <Кукурузником> или <Крцац кукуруз>) в Ереване.

Согласно информации генпрокуратуры, Управлением защиты государственных интересов получены данные об использовании должностными лицами мэрии Еревана своих служебных полномочий вопреки интересам службы.

В частности, 16 января 2004 г. решением мэра Еревана (Ерванда Захаряна -ред.), в нарушение постановления правительства и норм Земельного кодекса, земельный участок общей площадью 31780,0 кв.м., переданный в аренду бывшему государственному ЗАО <Дворец молодежи> на улице Сараланджи 1 в г. Ереване, кадастровая стоимость которого составляла 805 млн 623 тыс., стоимость, приближенная к рыночной составляла 4 млрд 430 млн 926 тыс. 500 драмов, 16 января 2004 г. был продан за 62 млн 973 тыс. 405 драмов.

<Без законных оснований земельный участок был отчужден ОО <Авангард Моторс>, причинив государству ущерб в особо крупных размерах>, - говорится в сообщении.

Кроме того, были получены данные о том, что в 2011 году ОО <Авангард Моторс> путем прямой продажи и по кадастровой стоимостью проданы земельные участки площадью 53,0 кв.м. и 4854.86 квадратных метра. Между тем, участок в 53 кв.м не подлежал отчуждению.

В ходе расследования были получены доказательства преступлений, совершенных должностными лицами мэрии Еревана, нотариусом, а также другими чиновниками. В связи с этим генпрокуратура 20 апреля 2023 года представила в Антикоррупционный комитет сообщение о преступлении.

Отметим, что согласно электронному реестру юрлиц Армении деятельность ОО <Авангард Моторс> прекращена (зарегистрировано 24 декабря 2002 года по адресу проспект Гая 14/3, Нор Норк, г Ереван. Однако по тому же адресу 13 декабря 2022 года было зарегистрировано ЗАО <Авангард Моторс>.

Напомним, что построенный в 1979-м и снесенный в 2006 году Дворец молодежи считался одним из лучших образцов модернистской советской архитектуры. Его снесли под предлогом якобы полного несоответствия современным требованиям сейсмостойкости. В 2010 году на его месте планировалось построить 225-местный отель, строительством занимается компания IHG. Предварительная расчётная стоимость проекта составляет 50- 70 млн долларов.