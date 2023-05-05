Пятница, 5 Мая 2023 16:10

АрмИнфо.4 мая 2023 года на Олимпийском стадио­не, расположенном в столичном Олимпийском городке, Президент Сердар Бердымухамедов провёл встречу с Президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Поприветствовав гостя на древней и гостеприимной турк­менской земле, глава государства в первую очередь поздравил его с переизбранием на пост Президента Международной федерации футбола и пожелал новых успехов в деле развития футбола во всём мире.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что хранит самые тёплые воспоминания об их встрече в декабре прошлого года в Дохе (Государство Катар), где проходил один из матчей чемпионата мира по футболу, на котором было принято приглашение посетить Туркменистан.

Выразив признательность за приглашение посетить Туркменистан и уделённое для личной встречи время, руководитель ФИФА от всей души поблагодарил Президента Сердара Бердымухамедова за оказанный радушный приём и возможность своими глазами увидеть достижения современного Туркменистана.

Рассказывая об основных вехах развития отечественного футбола, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Федерация футбола Туркменистана была создана в 1992 году. В том же году начинают проводиться игры Национальной высшей лиги Туркменистана и турниры за Кубок Туркменистана. В 1994 году Федерация футбола Туркменистана становится членом ФИФА и Азиатской конфедерации футбола.

Как было отмечено, большое внимание Федерация футбола Туркменистана уделяет развитию детского футбола. В результате с 2000 года при активном участии Федерации футбола Туркменистана и организации ЮНИСЕФ совместно с ФИФА на регулярной основе с марта по ноябрь проходят фестивали футбола «Grassroots», в которых принимают участие футболисты различного возраста.

Каждый год Федерация футбола Туркменистана совместно с ФИФА проводит в нашей стране международные семинары для повышения квалификации судей по футболу и мини-футболу, по итогам которых арбитры, успешно прошедшие тесты, получают статус судьи международного класса.

В ходе встречи гость вручил главе Туркменистана символичный подарок – именную футболку, официальный мяч и вымпел ФИФА.

Поблагодарив туркменскую сторону за проявленные готовность и стремление к дальнейшей активизации взаимодействия в сфере спорта, Президент Международной федерации футбольных ассоциаций дал высокую оценку проводимой в стране масштабной работе по популяризации массового физкультурно-оздоровительного движения и спорта высших достижений.