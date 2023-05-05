Пятница, 5 Мая 2023 15:27

АрмИнфо. Адвокатская группа экс-командира 3-го армейского корпуса ВС Армении, генерал-майора Григория Хачатурова обвиняет генпрокурора РА Анну Вардапетян в манипуляциях и требует открытых заседаний суда по уголовному делу Хачатурова.

По словам адвоката Миграна Погосяна, согласно официальным данным судебной власти, состоятся закрытые судебные заседания. Между тем, в части дела, касающейся Григория Хачатурова, нет никакой секретной информации, и нет каких-либо ограничений для проведения открытого судебного заседания. Заседания должны проходить в открытом режиме, чтобы общественность сама убедилась в отсутствии оснований и манипуляций, считает защита.

Погосян обратил внимание на нестыковку в заявлениях генпрокурора. В частности, адвокат напомнил, что 11 апреля, когда в парламенте оппозиционный депутат попросил генпрокурора прокомментировать ранее сделанное ею заявление о том, что что кадастровая стоимость присвоенных земельных участков составила 2,6 млн драмов, а позже утверждала, что участки стоили 18 млн драмов, Анна Вардапетян заявила, что на тот момент, когда она заявляла о 18 млн драмах, еще не были получены результаты экспертизы.

<Фактор ошибки, случайности здесь полностью исключается: несколько раз предполагаемые 18 млн. драмов обсуждались в качестве полученной денежной суммы на основании предмета залога>, - сказал он. Тем временем, заверил адвокат, речи не было о 18 млн. драмов: эта сумма никогда не была получена за воинскую часть в качестве кредита или дохода от отчуждения от Минобороны недвижимости.

Напомним, что Национальное Собрание РА на пленарном заседании 7 февраля обсудило ходатайство генерального прокурора РА Анны

Вардапетян об уголовном преследовании в отношении руководителя оппозиционной фракции <Армения>, экс-министра обороны РА Сейрана Оганяна. Как отметила в своем выступлении генеральный прокурор РА, 15 ноября 2022 года следственный департамент Службы национальной безопасности РА в рамках проведенных следственных мероприятий получил данные о незаконном отчуждении земель особого назначения в общине Армаш Араратской области Армении. Согласно материалам следствия, двумя решениями главы общины от 11 июля 2005 года были незаконно отчуждены два участка территорий площадью в 1,2 и 0,9 гектаров, которые находились на Ереванской лице общины Армаш. Как отметила генпрокурор, первый земельный участок с кадастровой стоимостью в 2,264 млн драмов и строениями в 8,890 млн драмов были проданы по значительно более низкой цене - в 4 млн драмов. По ее словам, этот земельный участок был продан Григорию Хачатурову, но был официально зарегистрирован на имя Эдгара Аршакяна. Впоследствии Григорий Хачатуров дважды вначале закладывал оба участка в банке АКБА-Кредит Агриколь, получив сумму в особо крупном размере (приблизительно в 18 млн драмов), тем самым, узаконив преступное происхождение денег, но куда были направлены эти средства у следствия пока нет ответа, оно продолжается по линии Григория Хачатурова, но не Сейрана Оганяна.

28 апреля сообщалось, что уголовное дело в отношении Сейрана Оганяна и еще 12 лиц (с пометкой <Конфиденциально>) было передано в Антикоррупционный суд с обвинительным заключением. Как сообщала гепрокуратура, в рамках производства, расследуемого Следственным департаментом СНБ РА, Сейран Оганян обиняется в растрате имущества в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия. Экс-глава Государственного комитета кадастра Манук Варданян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло по неосторожности тяжкие последствия, бывший командир N-ской воинской части Министерства обороны Армении Григорий Хачатуров - в отмывании денег в особо крупных размерах и с использованием должностного положения, директор компании <Мостон Инжиниринг> Давид Галстян - в мошенничестве в особо крупных размерах и подделке документов. Обвинения, в рамках данного уголовного производства, предъявлены также другим 9 лицам.