Пятница, 5 Мая 2023 15:25

АрмИнфо.Ряд неправительственных организаций в Армении выразили поддержку организации "Charjoum" (Движение- ред.), которая преследуется посольство Азербайджана во Франции.

Так, в поступившем в АрмИнфо заявлении НПО отмечается, преследуя "Charjoum" и его отдельных членов, Азербайджан тем самым пытается заставить замолчать критику азербайджанского режима и ослабить влияние армянского голоса за рубежом через французскую систему правосудия.

"Такими шагами Азербайджан пытается через свое дипломатическое представительство экспортировать антиармянскую расистскую политику Алиева в Европу.

Мы, нижеподписавшиеся представители гражданского общества Республики Армения, расцениваем это как оказание давления на армянскую инициативу со стороны азербайджанского режима, известного бесчисленными нарушениями свободы слова и других основных прав и свобод человека.

Мы осуждаем это преследование наших соотечественников и поддерживаем "Charjoum" в их борьбе за раскрытие преступлений и коррупционных схем азербайджанской диктатуры", - подчеркивается в заявлении армянских НПО, при этом добавляется, что заявление открыто для присоединения.

В НПО также напомнили, что ""Charjoum" - это гражданская инициатива беспартийных французско-армянских активистов, которая уже много лет

занимается поднятием вопросов Армении и Арцаха во Франции, а также оказанием последовательной поддержки людям и общинам, пострадавшим от Арцахской войны 2020 года.

Под заявлением подписались: Антикоррупционный центр "Трансперенси Интернэшнл" "Хельсинкская ассоциация" правозащитная общественная организация? Центр исследований прав человека. Центр сплоченности и поддержки сообщества НПО, правозащитная организация "Pink". Образовательный центр равных прав НПО Клуб журналистов "Аспарез", информационная общественная организация "ЭкоЛур", Ереванский пресс-клуб, Хельсинкская гражданская ассамблея Ванадзорский офис, Горисский пресс-клуб, НПО "Диалог мира", "Свободный гражданин" КНАК НПО, Женский ресурсный центр НПО, Центр Перспективного Развития.

Как ранее сообщало АрмИнфо, посольство Азербайджана через суд пытается заставить армянскую организацию удалить информацию об азербайджанских агентах влияния во Франции.