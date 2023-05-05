Пятница, 5 Мая 2023 14:27

АрмИнфо. Иран объявил нежелательными лицами 4 сотрудников дипломатического корпуса Азербайджана.

МИД Азербайджана уже подтвердил факт высылки своих дипломатов. "Как стало известно, в начале апреля текущего года 4 сотрудника посольства Ирана в нашей стране были объявлены азербайджанским правительством персонами нон-грата "за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года". Иранская сторона, в свою очередь, спустя несколько дней после этого шага Азербайджана, объявила нежелательными лицами двух сотрудников посольства Азербайджана, эвакуированных еще в январе, и двух сотрудников генконсульства", - отметили в МИД АР.

При этом в Баку заявили, что этот шаг "против нашей страны наносит ущерб двусторонним отношениям, где есть ряд проблем"