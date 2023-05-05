Пятница, 5 Мая 2023 14:21

АрмИнфо.Отныне цифровая версия Rocket Line от IDBank будет доступна в течение более длительного периода. IDBank сообщает, что срок цифровой рассрочки будет зависеть от размера ее суммы.

Итак, при безналичных платежах до 100 000 драмов максимальный срок кредита составляет 6 месяцев, при платежах от 100 000 драмов до 500 000 драмов - 24 месяца, а при платежах свыше 500 000 драмов максимальный срок - 36 месяцев.

Примечательно, что вместо прежнего периода до 6 месяцев клиент может воспользоваться услугой Rocket Line 0% сроком до 12 месяцев, в зависимости от условий конкретной торговой точки.

Что касается формы погашения, следует отметить, что в случае получения Rocket line на срок от 9 до 36 месяцев, клиент будет осуществлять платежи в аннуитетном порядке, то есть он будет производить равные погашения в течение выбранных месяцев. Классическая версия кредитной линии Rocket line продолжает действовать на тех же условиях, то есть, если вы выбрали период оплаты до 6 месяцев, вы можете оплатить сумму частями или полностью до истечения срока цифровой рассрочки.

По словам директора по корпоративному бизнесу Тиграна Мхитаряна, новое изменение является отличным предложением не только для клиентов с точки зрения удобства и гибкости, но и хорошим вариантом для бизнеса, чтобы привлечь больше клиентов. «Мы заметили, что был большой спрос как со стороны партнерских точек, так и со стороны клиентов на продление сроков кредита Rocket Line и Rocket Line 0%. Именно поэтому формат «Купи сейчас - плати потом» был еще болeе адаптирован для клиентов, предоставляя им возможность самостоятельно выбирать максимальный срок погашения», — сказал Тигран Мхитарян.

Чтобы использовать Rocket Line в течение более длительного периода, обновите свое приложение Idram&IDBank, и, при совершении платежей цифровым кредитом, просто выберите подходящий вам период.