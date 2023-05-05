Пятница, 5 Мая 2023 14:13

АрмИнфо.Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией также будет способствовать полной нормализации отношений между Турцией и Арменией. Подобное мнение в своей статье на ТРТ-мир выразил министр обороны Турции Хулиси Акар.

"Мы уже предприняли позитивные шаги, в том числе назначили спецпредставителей и договорились об открытии совместных пунктов пропуска для граждан третьих стран и дипломатов. Кроме того, прямые грузовые авиаперевозки является еще одним конкретным результатом первоначальных дипломатических контактов", - отметил глава турецкого оборонного ведомства, которые в качестве еще одного воодушевляющего шага в отношениях назвал визит главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Турцию в феврале для выражения соболезнований в связи с разрушительным землетрясением.

"Идет подготовка к открытию пограничных ворот Аликан-Маргара, которые использовались для прохода армянских спасателей в зону землетрясения. Мы благодарны народу и правительству Армении за их помощь в это непростое время", - сказал он, заверив, что полная нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном и Турцией создаст новые возможности для всех народов Кавказского региона.

Вместе с тем, он обратил внимание на важный нюанс. По его словам, хотя конфликт в настоящее время заморожен, угроза возобновления военных действий растет по мере того, как тратится много времени на выработку соглашения.

"С момента обретения Арменией независимости от Советского Союза в 1991 году развитию нормальных отношений между Анкарой и Ереваном препятствовали два основных вопроса. Одним из них была война 1992 года из-за Нагорного Карабаха.

Другим препятствием являются неразрешенные расхождения во взглядах на исторические события 1915 года, которые привели к гибели как армян, так и мусульман в последние годы существования Османской империи", - сказал он, добавив, что первое из двух препятствий более или менее устранено.

В тоже время Акар добавил, что преодолеть второе препятствие оказалось гораздо труднее, поскольку это очень эмоциональная и чувствительная тема для обеих сторон.

Он коснулся призыва Реджеп Тайип Эрдоган к Армении в 2005 году открыть свои национальные архивы и создать совместный комитет историков для исследования событий 1915 года, посетовав, что армянская сторона не откликнулась на него.

"Крайне важно подходить к историческим событиям с учетом нюансов, уважать различные точки зрения и полагаться на заслуживающие доверия и основанные на фактических данных исследования, проведенные квалифицированными учеными и историками", - отметил он, при этом обвинив самих же армян в том, что они подверглись геноциду в те времена.

Глава турецкого оборонного ведомства также напомнил, что Эрдоган еще в 2014 году, будучи премьер-министром, выразил соболезнования потомкам погибших в тот период армян.

"В Турции, как правительство и народ, мы скорбим по всем тем, кто пострадал и погиб в этот бурный период истории: мусульманам, христианам, армянам, туркам, курдам и людям других национальностей и вероисповеданий.

Несмотря на трудности, Турция остается твердой в своей вере в то, что турецкий и армянский народы, издавна живущие в условиях терпимости и мира, могут установить отношения, основанные на дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал он.

Акар также считает, что если страны региона и за его пределами решат инвестировать в мир, политическая и экономическая выгода для всего региона будет высокой.

"Турция хотела бы, чтобы третьи страны, в том числе ее союзники на Западе, либо помогли ввести это новое понимание, либо, по крайней мере, воздерживались от попыток политизировать исторический спор и увековечить военные действия.

В чем мы, да и вообще все страны региона, действительно нуждаемся, так это в том, чтобы нам было предоставлено пространство, чтобы найти свой собственный путь к мирному сосуществованию и общему процветанию, которое неизбежно последует. Давайте позволим залечить шрамы прошлого благодаря нашей коллективной приверженности миру", - резюмировал Акар, который ни словом не обмолвился о продолжающейся азербайджанской агрессии в отношении Армении и Арцаха. Однако, он попытался оправдать установку Бакинским режимом КПП в Лачинском коридоре, и пытаюсь убедить всех в том, что Армения согласилась на предоставление так называемого Зангезурского коридора по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. И это несмотря на то, что там нет ни словам о коридоре через суверенную территорию РА.