Пятница, 5 Мая 2023 14:12

АрмИнфо.Председатель комиссии Национального Собрания РА по защите прав человека и связям с общественностью, депутат Тагуи Товмасян провела встречу с родителями безвести пропавших военнослужащих в ходе 44-дневной Арцахской войны.

По словам родных, должным образом со стороны государства ничего не предпринимается. В этой связи они сослались на заявление спикера Парламента Армении Алена Симоняна в Турции, который заявил о "как минимум 33 пленных", не упомянув ничего о безвести пропавших воинах.

"Уже порядка 9 месяцев ни на каких площадках ничего не говорится о наших детях. И мы уже не связываем никаких ожиданий с правительством", - сказал родственник пропавшего без вести военнослужащего Эдик Аревшатян.

Он отметил, что как он, так и другие родители, все это время не сидели сложа руки, а через свои каналы находили сведения о своих детях. "Согласно имеющейся информации, мы знаем, что наши дети живы и находятся в Азербайджане", - подчеркнул он. Госведомства же, по словам Аревшатяна, игнорируют эти сведения, ограничиваясь заверениями, что работа ведется.

Обращаясь к Тагуи Товмасян, родственник пропавшего без вести попросил депутата в рамках своих полномочий представить данный вопрос международным структруам, в том числе Международному комитету Красного Креста (МККК) и организациям, имеющим мандат правозащитника.

"Со стороны МККК было заявлено, что началась работа по 303 пропавшим без вести. Значит, наши дети там. И я хочу понять, почему наши власти бездействуют? В чем проблема?", - сказал он.

Отметим, что согласно информации Международного комитета Красного Креста (МККК), опубликованной в марте 2023года, 309 человек из Армении до сих пор считаются пропавшими без вести в результате конфликта 2020 и 2021 годов и сентябрьской эскалации 2022 года.

Согласно сообщению, в офис МККК в Ереване поступило более 6000 звонков и посещений со стороны родственников пропавших без вести.

В частности, 62 семьи обратились в МККК с просьбой выяснить судьбу их пропавших родственников и открыли заявки на поиск. 63 семьи узнали о судьбе своих родственников. В связи с эскалацией конфликта в 2020 году в рамках оценки потребностей семей было совершено посещение семей 80 пропавших без вести.