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 Пятница, 5 Мая 2023 14:11
Марианна Мкртчян

Кремль о встрече Путин-Пашинян в Москве: Пока не будем забегать вперед

Кремль о встрече Путин-Пашинян в Москве: Пока не будем забегать вперед

АрмИнфо.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "определенные планы" по возможной встрече Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна обсуждаются.

"Пока не будем забегать вперед. Определенные планы обсуждаются. По мере того, как это обсуждение будет финализировано, мы сделаем соответствующее объявление", - сказал представитель Кремля, сообщают российские СМИ.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в Центре трансатлантических отношений Праги 4 мая заявил, что на следующей неделе планирует посетить Москву.

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