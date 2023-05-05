Пятница, 5 Мая 2023 14:11

АрмИнфо.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "определенные планы" по возможной встрече Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна обсуждаются.

"Пока не будем забегать вперед. Определенные планы обсуждаются. По мере того, как это обсуждение будет финализировано, мы сделаем соответствующее объявление", - сказал представитель Кремля, сообщают российские СМИ.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в Центре трансатлантических отношений Праги 4 мая заявил, что на следующей неделе планирует посетить Москву.