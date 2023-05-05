Пятница, 5 Мая 2023 12:18

АрмИнфо.Бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик считает достижение окончательного соглашения между сторонами на данном этапе нереалистичным.

По его словам, есть много нерешенных вопросов, в том числе по части коммуникаций, беженцев, границ, управления природными ресурсами и другие. Особо важное значение Уорлик придает вопросу статуса Нагорного Карабаха, подчеркивая, что без урегулирования вопроса о статусе, которое удовлетворит обе стороны, невозможно достичь долгосрочного мира. "Я не говорю о независимости Нагорного Карабаха. Не думаю, что этот вопрос находится на столе переговоров, особенно с точки зрения Азербайджана, но может быть определенная степень самоопределения, которая была бы приемлема для Баку", - пояснил Уорлик.

По его словам, признание Арменией территориальной целостности Азербайджана до сих пор было очень сложным вопросом, что означает признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Он добавил, что сегодня Армения движется именно в данном направлении, и пока неизвестно, какую формулировку все это получит в документе.

Уорлик считает, что и Баку должен показать, что в Нагорном Карабахе будет определенный уровень самоопределения, чтобы это было приемлемо и для Армении. Он также считает важным вопрос Лачинского коридора, который должен соединять Нагорный Карабах с Арменией.

"Никто не ожидает, что Нагорный Карабах и его де-факто власти просто откажутся от того, за что они боролись последние десятилетия. Думаю, что должно быть какое-то признание того, что в Нагорном Карабахе есть община, и что они должны иметь статус, с которым согласны Армения, Азербайджан и де-факто власти Нагорного Карабаха", - сказал бывший посредник.

Еще одним важным вопросом переговорного процесса, по словам Уорлика, является вопрос о российских миротворцах, который взаимосвязан с вовлеченностью России.

"Прекращение огня при посредничестве России нельзя игнорировать, поскольку это та основа, которая сегодня имеет место быть. Является ли это единственной основой, и дает ли она Москве какое-то лидерство или рычаги влияния на будущих переговорах? Конечно нет", - заключил Уорлик.

В свою очередь бывший посол США в Азербайджане Ричард Казлярич выразил убеждение, что если стороны продолжат переговоры, это можно будет считать положительным итогом этих переговоров.

"Некоторые СМИ пытаются сравнить этот процесс с Кэмп-Дэвидом, но Кэмп-Дэвид отличается, потому что там премьер-министр Израиля и президент Египта вели переговоры, пытаясь достичь окончательного понимания. Это не вариант. Такое сравнение возможно только в конце процесса, когда есть мирное соглашение, одобренное на высшем политическом уровне. Здесь по-прежнему нужны интенсивные переговоры и высочайший уровень вовлеченности обеих стран, чтобы добиться подписания мирного соглашения", - сказал Казлярич в разговоре с армянской службой государственной радиостанции "Голосом Америки".

Касаясь роли России, он выразил убеждение, что "Москва целенаправленно пытается свести на нет проведение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном под эгидой какой-либо другой силы, кроме своей".

Напомним, что в Арлингтоне 4 мая завершились переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. Стороны распространили сообщение, в котором говорится о договоренности продолжить обсуждения.