Пятница, 5 Мая 2023 12:17

АрмИнфо.Правительство Армении продолжит компенсировать участникам 44-дневной войны в Арцахе, а также их супругам и детям плату за обучение в вузах.

В частности, 59 студентам будет компенсирована плата за очередной семестр. Сумма компенсации составит порядка 16,3 млн. драмов.

В целом, в 2021 году компенсации получили 7 318 студентов в размере 1,6 млрд. драмов. В 2022 году компенсацию получили 1 613 студентов. Сумма компенсации составила чуть более 382 млн. драмов.