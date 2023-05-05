Пятница, 5 Мая 2023 12:14

АрмИнфо.Заместитель министра юстиции Арменуи Арутюнян приняла вице-посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Али Мохаммада Мотаги и советника третьего класса Сейеда Али Фаллаха. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РА.

Источник отмечает, что основной темой обсуждений стал вопрос о передаче осужденных и существующего сотрудничества стран в судебно-правовой сфере. Арменуи Арутюнян в рамках своих полномочий выразила готовность добиваться беспрепятственной реализации прав осужденных и задержанных граждан Ирана, отбывающих наказание в Республике Армения.

Заместитель посла высоко оценил эффективную совместную армяно-иранскую работу в сфере передачи осужденных и выразил надежду, что в будущем будут зафиксированы высокие показатели сотрудничества.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, наметив новые пути взаимодействия, - говорится в сообщении.