Пятница, 5 Мая 2023 12:12

АрмИнфо. Переговорный процесс, проходящий на этой неделе в Вашингтоне между главами МИД Армении и Азербайджана по нормализации отношений, говорит о приверженности США на самоv высоком уровне содействовать установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе. Об этом посол США в РА Кристина Квин заявила на приеме по случаю Международного дня свободы печати.

"Мы приветствуем зафиксированный прогресс и надеемся, что стороны продолжат прямой диалог в предстоящие недели. Мы также продолжает акцентировать внимание на том факте, что права и безопасность населения Арцаха являются ключевыми на пути установления долгосрочного мира", - сказала дипломат.

Говоря о Международном дне свободы печати, Квин, подчеркнула важную роль, которую свободная пресса играет в демократических обществах для

информирования общественности и привлечения к ответственности правительств и тех, кто находится у власти.

"СМИ играют решающую роль в содействии открытому обмену информацией и идеями, информировании людей и привлечении к ответственности тех, кто находится у власти, - усилиях, которые жизненно важны в каждом демократическом обществе", - сказал посол США.

В этом ключе она указала на поддержку США медиа-сектора Армении, в том числе через программы USAID и Секции общественной дипломатии (PDS).

Она отметила, что в марте USAID в Армении подписал соглашение на сумму $15 млн на реализацию проекта "Медиа программа в Армении" с американской организацией Internews Network, в сотрудничестве с местными НПО по развитию СМИ,и в частности, с Центром медиа инициатив, Ереванским пресс-клубом, а также международной группой Zinc Network.

Проект укрепит информационное пространство в Армении за счет повышения журналистских стандартов и качества контента, повышения конкурентоспособности и финансовой жизнеспособности общественных СМИ, а также создания благоприятных условий для независимого потока информации.

Отдел общественной дипломатии посольства США объявил, что инвестирует 2,3 миллиона долларов в американские программы обмена для журналистов, а также в обучение журналистов последипломного образования в Армении. Первым проектом станет "Американо-армянское профессиональное партнерство в области журналистики", программа обмена США для профессиональных журналистов. Второй проект будет осуществляться в форме партнерства между университетами США и Армении по созданию Центра передового опыта в области журналистики в армянском университете. Более подробная информация об этих проектах будет опубликована посольством позднее в этом году.