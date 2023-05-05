Пятница, 5 Мая 2023 12:12

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания Армении от правящей фракции <Гражданский договор> Бабкен Тунян избран вице-президентом Организации Черноморского экономического сотрудничества. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

<На 61-й пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ОЧЭС в Анкаре я избран вице- президентом организации. Об этой сессии, которая по

мнению некоторых наших оппозиционных партнёров, является <шоу воздушных шаров>, я расскажу подробнее в ближайшие дни. По сути, она стала одной из самых напряженных в этой организации>, - отметил депутат.

Напомним, что в эти дни в Анкаре проходит саммит спикеров парламентов стран-членов ОЧЭС, посвященный 30-летию со дня основания ПАЧЭС. В саммите принимает участие делегация НС, возглавляемая спикером армянского парламента Алленом Симоняном. О напряженном характере сессии свидетельствует потасовка, которая произошла накануне между делегациями России и Украины.