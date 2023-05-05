Пятница, 5 Мая 2023 12:05

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян и президент Чешской Республики Петр Павел в президентской резиденции в Пражском Граде обсудили вопросы дальнейшего развития и укрепления армяно-чешских отношений.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян и Павел в частности, подчеркнули важность сотрудничества как в политической, так и в экономической сферах. Была отмечена перспективность сотрудничества в сферах высоких технологий, образования и туризма. Чешская сторона отметила, что заинтересована армянским опытом центров "Тумо" и сотрудничеством в направлении открытия аналогичного центра в Праге.

Стороны обменялись мнениями о развитии событий в регионе Южного Кавказа. Премьер-министр Пашинян представил подробности о гуманитарном кризисе, возникшем в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, и подчеркнул важность последовательного реагирования международного сообщества. Стороны подчеркнули необходимость выполнения решения Международного суда ООН о разблокировании коридора.

В контексте укрепления мира и стабильности было отмечено важное значение размещения в Армении гражданской миссии Европейского союза.

Был также затронут армяно-турецкий диалог.

Премьер-министр Пашинян возложил венок к Национальному памятнику на Виткове, воздав дань уважения памяти неизвестного солдата.