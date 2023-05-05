Пятница, 5 Мая 2023 12:05

АрмИнфо. 4 мая в Анкаре состоялась встреча председателя Национального Собрания Армении Алена Симоняна с председателем парламента Турецкой Республики Мустафой Шентопом.

Как передает пресс-служба НС РА, перед официальной встречей руководители парламентов двух стран провели беседу тет-а-тет продолжительностью около 20 минут.

Председатель НС РА отметил, что Армения конструктивно участвует в процессе нормализации отношений с Турцией. Ален Симонян подчеркнул, что в рамках процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией были зафиксированы определенные положительные сдвиги.

Глава турецкого парламента подчеркнул, что Анкара в рамках своего председательства в ПАЧЭС старается сохранять нейтралитет со всеми его государствами. Он добавил, что в данный момент существуют конфликты между государствами- членами ЧЭС.

Спикер Национального Собрания РА, коснувшись закрытия Турцией несколько дней назад воздушного пространства для армянских авиалиний, выразил надежду, что эта встреча будет способствовать решению проблемы. В ответ Мустафа Шентоп заявил, что открытие мемориала-памятника <Немезис> в Ереване является для них чувствительным и болезненным вопросом, поэтому именно с ним связан вышеупомянутый запрет. Спикер НС ответил, что можно указать много причин, в результате которых многие процессы остановлены, но в его визите есть и импульс для продвижения вперед в этом направлении.

Ален Симонян отметил, что Армения придает особое значение открытию армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих Армению и Турцию, и лиц, имеющих дипломатические паспорта. Он выразил сожаление, что не смог пересечь сухопутную границу с дипломатическим паспортом для участия в этом мероприятии.

"Несмотря на различие позиций Армении и Турции по ряду вопросов, мы надеемся, что эта встреча послужит основой для налаживания армяно­турецкого парламентского диалога и формирования необходимых основ для обеспечения его преемственности", - сказал глава армянского парламента.

По словам Мустафы Шентопа, Турция стремится урегулировать отношения с Арменией. Он считает, что возможное скорейшее урегулирование армяно­азербайджанского конфликта выгодно не только конфликтующим сторонам, но и всему региону.

Ален Симонян подтвердил, что армянская сторона руководствуется мирной повесткой и не отступит от этой повестки. Он заявил, что Армения не имеет территориальных претензий к своим соседям, подтвердив, что целью армянской стороны является установление прочного мира и стабильности в регионе.

На встрече обсуждались союзнические отношения Турция-Азербайджан, в рамках которых председатель НС РА подчеркнул, что подходы Баку неконструктивны. Были также обсуждены вопросы, связанные с возвращением армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане, и послевоенная ситуация.

Напомним, что Анкара 29 апреля аннулировала ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объяснил это открытием в Ереване памятника героям операции "Немезис", целью которой было уничтожение главарей младотурок, устроивших Геноцид армян в Османской империи. В Анкаре назвали открытие памятника "провокацией".