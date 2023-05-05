Пятница, 5 Мая 2023 12:04

АрмИнфо. Соединенные Штаты очень рады продолжать предлагать свою поддержку, свое участие, свои добрые услуги для проведения этой дискуссии между Ереваном и Баку и любых будущих дискуссий на пути к прочному миру. Такова цель. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заключительном раунде переговоров между главами МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

Согласно сообщению на сайте госдепа США, Блинке выразил благодарность сторонам за приезд в Вашингтон на переговоры и за их приверженность к диалогу.

" Думаю, это признание со стороны как Армении, так и Азербайджана того, что единственный путь к прочному и прочному миру лежит через диалог", - добавил он.

При этом Блинкен констатировал, что за последние несколько дней обе стороны обсудили некоторые очень сложные вопросы и добились ощутимого прогресса в заключении прочного мирного соглашения.

"Я надеюсь, что они видят - и я верю, что они видят, как и я, - что соглашение находится в пределах видимости, в пределах досягаемости. И достижение этого соглашения было бы, я думаю, не только историческим, но и глубоко отвечало бы интересам народов Азербайджана и Армении и имело бы очень позитивные последствия даже за пределами их двух стран.

Я думаю, темп переговоров и тот фундамент, который заложили наши коллеги, показывают, что мы действительно находимся в пределах досягаемости соглашения. Последняя миля любого марафона всегда самая трудная. Мы знаем это. Но Соединенные Штаты готовы помочь обоим нашим друзьям пересечь финишную черту. И, как я уже сказал, я думаю, что мы очень близки к этому", - отметил Блинкен.

При этом он назвал "вдохновляющим", лидерство, которое США наблюдают со стороны Армении и Азербайджана, а также со стороны министров иностранных дел.

"Все это непросто, но приверженность делу, решимость двигаться вперед, решать остающиеся сложные вопросы - всё это реально. И мы чувствуем, исходя из этих нескольких дней, что, как я уже сказал, мы добились весьма ощутимого прогресса. Окончательное соглашение уже близко, и мы полны решимости продолжать помогать нашим друзьям в его достижении", - резюмировал он.

Отметим, что изначально предполагалось совместное заявление глав МИД Армении и Азербайджана по итогам переговоров в Вашингтоне. Однако, позже анонс об этом был снят с сайта Госдепа. Эксперты это связывают с тем, что сторонам не удалось прийти к общему знаменателю по всем вопросам повестки.