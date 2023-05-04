Четверг, 4 Мая 2023 18:05

АрмИнфо.С прошлого года Армения и Турция начали процесс нормализации отношений, в рамках которого зафиксированы определенные достижения, но остается еще много нерешенных вопросов. Надеемся, что в ближайшее время через сухопутную границу можно будет не только провозить гуманитарные грузы, но и открыть ее для международного сообщения и торговли.

Об этом, 4 мая, выступая на юбилейном саммите спикеров парламентов, посвященного 30-летию ПАЧЭС, заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, 30 лет назад парламенты стран ПАЧЭС взяли на себя обязательство воплотить в жизнь надежды и чаяния своих народов и подтвердили решимость использовать все возможности для расширения сотрудничества между странами региона в различных сферах и уровнях. Сегодня эти ожидания остаются столь же актуальными. Как член-учредитель организации, Армения подтверждает свою приверженность полноценному использованию потенциала Ассамблеи для содействия региональному экономическому сотрудничеству и эффективной реализации ее уставных целей. Армения придает большое значение более тесной координации между ЧЭС и Парламентской ассамблеей, что будет способствовать укреплению взаимодействия между ними.

<Принимая во внимание прошлый опыт проведения совместных заседаний постоянного комитета Ассамблеи и Комитета высших должностных лиц ПАЧЭС, считаем, что встречи за столом давно должны были возобновиться для всестороннего обсуждения всех вопросов. ПАЧЭС, на наш взгляд, должна продолжать свои дальнейшие усилия в аполитичной, конструктивной и всеобъемлющей манере, основанной на принципе суверенного равенства. Региональное взаимодействие может значительно выиграть от парламентского сотрудничества. Считаем важным гармонизировать деятельность ПАЧЭС и ЧЭС в целом, особенно с Повесткой устойчивого развития ООН до 2030 г>, - отметил Симонян.

Он добавил, что Армения остается верной декларируемым целям этой организации. <Несмотря на многочисленные вызовы, народ Армении четко и гласно подтвердил свою решимость укреплять уважение к правам человека, верховенству закона и равным возможностям в социально-экономической жизни. В регионе ЧЭС мы продолжаем сталкиваться с серьезными вызовами безопасности. 44-дневная война в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, продолжающаяся война в Украине имеют серьезные геополитические последствия для общей архитектуры безопасности. В 2021 г., затем в сентябре 2022 г. Азербайджан предпринял очередную неспровоцированную военную агрессию вдоль восточных и юго-восточных границ Армении, вторгшись и оккупировав наши суверенные территории. На данный момент прошло уже почти 5 месяцев, Азербайджан, грубо нарушив положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, перекрыл находящийся в зоне ответственности миротворцев РФ Лачинский коридор - единственную дорогу жизни в Нагорном Карабахе, что привело к гуманитарному кризису. 23 апреля Азербайджан установил незаконный КПП в начале Лачинского коридора. Хотя азербайджанская сторона утверждает, что коридор открыт, он фактически остается закрытым для свободного передвижения. Кризис имел широкий международный резонанс.

Европейский суд по правам человека, Международный суд ООН вынесли решения о разблокировании Лачинского коридора, которые проигнорированы официальным Баку. Прошло два с половиной года после окончания войны, а Азербайджан до сих пор держит в заложниках не менее 33 военнопленных. Ситуация, сложившаяся вследствие агрессии против Армении, не может стать основой стабильного и прочного мира. Армения подтвердила принципы добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества в своей внешней политике. У нас нет территориальных требований к нашим соседям, и мы ожидаем, что наши соседи также будут руководствоваться этим принципом>, - подчеркнул спикер НС РА.

Он напомнил, что в ходе состоявшейся 6 октября 2022 г. в Праге четырехсторонней встречи с участием Президента Франции и Председателя Европейского Совета лидеры Армении и Азербайджана подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. В эти дни в Вашингтоне по инициативе Госсекретаря США проходят переговоры делегаций во главе с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Предметом обсуждения являются вопросы, связанные с ситуацией безопасности в регионе, процессом урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Считаю это положительным моментом и желаю успехов дипломатам. Конфликты должны решаться мирным путем. Убеждены, что региональное экономическое сотрудничество может способствовать укреплению мира, стабильности и благосостояния людей, что закреплено Уставом ЧЭС и соответствующими уставными документами Парламентской Ассамблеи.

В 2021-2022 гг. экономика Армении зафиксировала устойчивый рост. В прошлом году он составил более 14%, и значительно увеличился товарооборот с рядом стран-членов нашей организации. Экономика наша продолжает работать успешно благодаря разумной макроэкономической политике и законодательным реформам, влияющим на экономическое развитие. Мы также приступили к существенным реформам по снижению коррупции и повышению прозрачности.

Как не имеющая выхода к морю развивающаяся страна, Армения еще раз подчеркивает важность беспрепятственного доступа к морю всеми видами транспорта, а также ценит развитие региональных коммуникаций и устойчивых транспортных систем. Армения готова и дальше разблокировать коммуникации на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и полного уважения национального законодательства. В быстро меняющейся международной обстановке ПАЧЭС должна быть региональной движущей силой. Только когда мы, парламентарии, объединим наши усилия, мы сможем преодолеть общие вызовы и воспользоваться общими возможностями.

Давайте воспользуемся этой юбилейной годовщиной, чтобы обдумать уроки последних трех десятилетий и подтвердить нашу приверженность продвижению организации вперед>, - сказал глава законодательного органа Армении