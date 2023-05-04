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 Четверг, 4 Мая 2023 18:05

В Туркменистане проводится широкомасштабная конференция и выставка.

В Туркменистане проводится широкомасштабная конференция и выставка.

АрмИнфо.3 мая 2023 года в Ашхабаде начала работу II Международная конференция и выставка «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2023», местом проведения которых стала Торгово-промышленная палата страны.

В форуме, организованном Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана совместно с ХО «Туркмен Форум», принимают участие более 400 зарубежных делегатов из 40 стран. В их числе – сотрудники государственных и частных профильных структур, эксперты, инвесторы, представители международных организаций и финансовых институтов – ООН, ОБСЕ, Всемирного банка, Азиатского банка развития и дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, а также отечественных и зарубежных средств массовой информации.

Среди делегатов – представители международных транспортных и экспедиторских компаний – «Vitol», «Meno Logistics», «Boeing», «Dragon Oil», «Fly Dubai», «Airbus», «Cargo Lux», Lufthansa Consulting; логистических организаций – Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Международной палаты судоходства (ICS), Международного союза автомобильного транспорта (IRU), Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Программы USAID в Цент­ральной Азии, Международного транспортного форума (ITF), USAID Central Asia, Представительства Королевского института логистики и транспорта по Центральной Азии и многие другие.

Основной целью конференции и выставки, проходящих в гиб­ридном формате, – расширение потенциала стран региона по упрощению торговли, возможностей свободных индустриальных зон, деятельности национальных транспортных предприятий в международных коммуникациях, а также укрепление сотрудничества между национальными структурами и международными организациями, специализирующимися в транспортно-логистической сфере.

Международный смотр, посвящённый диверсификации транспортно-­транзитного сотрудничества на Евразийском пространстве, служит эффективной платформой для широкой популяризации достижений отечественного транспортного комп­лекса в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, а также для делового общения и установления прямых продуктивных контактов, запуска новых проектов, ознакомления с мировыми тенденциями и перспективами развития отрасли.

На выставке представлены крупные промышленные предприятия, транспортно-логистические центры, производители, поставщики оборудования для оснащения логистических центров, страховые компании, IT-компании в сфере электронной коммерции, администрации морских портов, аэропортов, управления железных дорог из СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме того, экспозиция включает разновидности современных транспортных систем и оборудования, технологий и техники для проектирования, строительства, ремонта и обслуживания транспортных коммуникаций, системы управления, представления услуг по перевозке грузов и пассажиров, а также информационные и обслуживающие системы для транспорта и логистики.

Модернизация отечественной транспортно-логистической инфраструктуры открывает широкие горизонты в деле поддержания устойчивого развития и безопасности на Евразийском пространстве, что имеет особое значение в возрождении в новом формате Великого Шёлкового пути, на протяжении веков связывавшего страны и народы.

Яркое тому подтверждение – представленные на выставке многочисленные стенды агентств «Türkmenawtoulaglary», «Türk­men­demirýollary», «Türkmen­deňiz­derýa­ýollary», «Türkmen­howa­ýol­lary», «Türk­menaragat­naşyk», отражающие формирование высокоэффективной транспортной инфраструктуры, призванной обеспечить удовлетворение спроса на перевозки грузов и пассажиров, а также конкурентоспособность транспортных работ и услуг отечественных перевозчиков на внутреннем и внешнем рынках, создание условий для повышения инвестиционной активности.

Потенциал Туркменистана в логистике транзитных потоков особенно впечатляет с учётом нахождения здесь основного участка транспортного коридора Север–Юг – транснациональной стальной магистрали Казахстан–Туркменистан–Иран, современного железнодорожного и автомобильного мостов через Амударью, железной дороги Керки–Ымамназар–Акина – первой очереди Азиатского международного транспортного коридора.

Прокладка автомагистрали и моста через Гарабогаз по маршруту Туркменбаши–Гарабогаз–Казахстан позволит существенно нарастить транспортно-торговое партнёрство и увеличить грузооборот между двумя государствами.

Высокими темпами ведётся строительство скоростных автомобильных дорог Ашхабад–Туркменабат и Ашхабад–Туркменбаши. Эти транспортные проекты объединят регионы страны короткими маршрутами, обеспечат надёжную и бесперебойную работу автомобильной сферы.

Ввод в эксплуатацию современных пассажирских терминалов в Балканабате, Дашогузе, Туркменабате и Мары имеет большое значение в национальном и региональном масштабе.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства отечественная автомобильная отрасль вносит большой вклад в социально-экономическое развитие Отчизны, способствует укреплению взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами. В данном контексте, наша Родина, расположенная на перекрёстке Великого Шёлкового пути, придаёт большое значение восстановлению своей исторической роли в мире, реализует важные проекты в этом направлении, развивает транспортно-коммуникационные связи с государствами региона и международными организациями. И важные функции здесь выполняют судоходство и портовое хозяйство, значительно повышающие возмож­ности для роста грузоперевозок на всём Евразийском пространстве.

В смотре также приняли участие компании логистического направления – ХО «Türkmen halkara awtoulagly daşaýjylarynyň assosiasiýasy», АООТ «Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi», АОЗТ «Deňiz söwda floty», деятельность которых приобретает особое значение в свете реализации масштабных международных проектов в этой сфере. Многие экспоненты презентовали свои возможности в перевозке крупногабаритных грузов с использованием новых технологий.

Сегодня не только столичная воздушная гавань, но и аэропорты в регионах способны принимать самолёты практически любых видов и грузоподъёмности.

Следует отметить, что на днях в Международном аэропорту туркменской столицы приземлился грузовой самолёт Airbus A330-200P2F. Это второй из двух современных воздушных судов данной модификации, на закупку которых, согласно соответствующему Постановлению Президента Туркменистана, агентством «Türkmenhowaýollary» в январе 2021 года был заключён контракт с компанией Airbus S.A.S. (Французская Республика).

В настоящее время проводится соответствующая работа по налаживанию воздушного сообщения между различными странами, что будет способствовать укреплению экономических связей. Особое внимание уделяется внедрению новых технологий в инфраструктуру аэронавигации и сферу обслуживания авиапассажиров, что будет способствовать повышению качества их деятельности. Поэтому здесь национальная авиация играет ключевую роль, оказывая значительный мультипликативный эффект на экономику.

Таким образом, Туркменистан вносит большой вклад в расширение международного взаимодействия в транспортно-коммуникационном секторе – важнейшем сегменте мировой экономики, выступающем сегодня локомотивом её развития. Как подчёркивает Президент Сердар Бердымухамедов, обладая большим потенциалом в данной области, наша страна выступает инициатором ряда крупных международных и региональных проектов, содействуя укреплению и расширению эффективного партнёрства.

В ходе масштабного мероприятия состоялись встречи между государственными ведомствами, специализирующимся в области морского, воздушного и сухопутного транспорта, с соответствующими профильными структурами из ОАЭ, России, Таджикистана, Италии, Испании, Турции, Индии и других государств, в ходе которых специалисты обменялись опытом в области развития транспорта и логистики, определены направления дальнейшего взаимовыгодного партнёрства.

Во второй половине дня начала работу международная конференция «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2023», на которой со своими предложениями выступили туркменские и зарубежные учёные, эксперты и бизнесмены, в том числе посредством цифровой системы.

Задачи форума – обмен знаниями, опытом, инновационными подходами и решениями для развития транспорта и логистики, обеспечения устойчивости и стабильности, выявления возмож­ностей с целью улучшения технического обслуживания транспортной инфраструктуры, расширения международной поддержки в области транспорта и укрепления взаимодействия в этой сфере.

Деловая программа Конференции включает пленарную сессию «Международный транспорт и логистика: вызовы и возможности» и пять рабочих сессий – «Транспортно-логистическая взаимосвязанность в современной экономике», «Пос­ледние тенденции цифровизации в торговле и логистике», «Торговля и промышленность: развитие и сотрудничество», «Роль государственно-частного партнёрства в развитии связанности транспортно-логистической инфраструктуры» и «Инновационные технологии, наука и образование в транспортно-логистическом секторе – взгляд в будущее».

Как отмечалось, транспортная взаи­мосвязь имеет решающее значение для будущего всех государств в плане снижения стоимости торговли и улучшения доступа к глобальным рынкам. При этом акцент был сделан на исключительной важности транспорта для содействия интеграционным процессам, укрепления контактов между сельскими и городскими районами и повышения устойчивости развития, а также достижения ЦУР.

В рамках сегодняшнего диалога его участники поднимали такие вопросы, как состояние мирового рынка транспортных услуг, география и динамика грузопотоков, возможности повышения эффективности и конкурентоспособности всех видов транспорта, роль авто- и воздушного транспорта в повышении эффективности транспортно-транзитного потенциала Туркменистана в условиях евразийской интеграции и диверсификации географии международных перевозок, контроль рисков и учёт логистических затрат и др.

 

Сегодня транспортная тематика становится объектом пристального и заинтересованного внимания со стороны экспертного сообщества. Как отмечает в своих выступлениях Президент Сердар Бердымухамедов, Туркменистан считает, что торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество государств Центральной Азии должно приобрести стратегическую направленность, а именно – превращение его в одну из основ формирования нового геоэкономического ландшафта Евразии.

В повестку дня конференции также были вынесены вопросы разработки согласованных правил эксплуатации и оборота грузовых вагонов, комплексных взаиморасчётов в этой сфере, обес­печения качества эксплуатируемого на стальных магистралях оборудования и многие другие.

Отмечая значимую роль Туркменистана в наращивании объёмов транзитных перевозок в регионе, выступавшие были единодушны во мнении об огромных перспективах, открывающихся в связи с кардинальной реконструкцией и развитием отечественных транспортных сетей, дальнейшим углублением конструктивного международного сотрудничества.

Как подчёркивали докладчики, стремление зарубежных партнёров к наращиванию сотрудничества в данной сфере обусловлено в первую очередь масштабностью преобразований, реа­лизуемых в отечественной транспортно-транзитной системе, а также высоким уровнем взаимодействия с ведущими бизнес-кругами.

Вместе с тем отмечалось, что для плодотворной деятельности всех заинтересованных сторон на перспективном туркменском рынке создаются благоприятные правовые, финансово-экономические условия.

Делегаты форума особо подчеркнули, что в основе транспортной стратегии нашей страны лежит инициированная главой Туркменского государства идея возрождения Великого Шёлкового пути, в течение многих веков проходившего по территории Центральной Азии.

Касаясь темы международного сотрудничества, участники подчеркнули, что Туркменистан выдвигает конструктивные инициативы, направленные на развитие широкого международного взаимодействия и отвечающие коренным интересам стран и народов, а также предпринимает меры по их практической реализации, наглядным свидетельством чего является и нынешняя Конференция.

Выступления делегатов сопровождались презентациями, что позволило подробно ознакомиться с предложениями по диверсификации партнёрства в транспортной сфере.

Собравшиеся выразили искреннюю признательность Президенту Сердару Бердымухамедову за гостеприимство, оказанное на туркменской земле, создание благоприятных условий для конструктивной и деловой работы международных форумов, а также были единодушны во мнении, что нынешняя встреча послужит дальнейшему укреплению взаимопонимания и сотрудничества.

Предусматривается также подписание документов, призванных способствовать укреплению продуктивного сотрудничества, выработке его эффективных форм, активизации позитивных региональных и глобальных процессов во имя всеобщего благополучия и прогрессивного развития.

 

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