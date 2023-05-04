Четверг, 4 Мая 2023 17:59

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 34, 36, 1-5М, 38 на пр. Комитаса, жилые дома 82, 92/1, 92/2 на улице Эмина, жилой дом 3 на улице Арзуманяна, абоненты-жильцы жилых домов 9/1, 11 на улице Абеляна, абоненты-жильцы жилых домов 76, 78, 80, 93 на улице Андраника, ГНКО “Дошкольное учреждение”, школа N32, жилые дома 40, 42, 48 на улице С. Зоравара, жилой дом 2 на улице Низами, жилой дом 1/3 на улице Манандяна, жилой дом 13 на улице 9 Мая, частные дома на улицах С.Зоравара, Низами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 4, 4/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 на улице Микояна, жилые дома 46, 48, 50 на улице Галшояна, жилой дом 6 на улице Мара, здания школ NN159, 166 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве; частные дома на улице А.Шагиняна, типография “Асогик” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-16:00 частные дома 39-55 на 27-ой улице, 14-33 на 29-ой улице, 20-39 на 33-ей улице, 17-34 на 38-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 абоненты-жильцы жилого дома 10 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “ВТБ-Армения банк”, жилой дом 33/3 на улице Манандяна, ООО “Ретине Норуйт”, жилой дом 39 на улице Ширака, частные дома на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-12:00 село Тароник;

11:00-12:30 села Цахкаландж, Гегакерт, Овтамеч;

11:00-13:00 села Аревшат и Птгунк;

11:00-15:00 село Аршалуйс;

11:00-16:00 село Айтах;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Арарат, Лусарат, монастырь “Хор Вирап”:

12:00-14:00 частично село Баграмян;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 улица Шаумяна и частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

11:00-13:00 частично село Гнишик;

11:00-15:00 частично улицы Мурацана, Таманцинери, Геворгяна, Гладзорян, Мшецу, Авагяна, Камо, Багдасаряна, Арсеняна, Баграмяна, Маштоца, Чаренца, Сюник, Айгедзори, Прошян, Аракеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; села Гладзор, Вернашен, Меграовит;

в Котайкской области:

10:00-16:00 община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Е-2” в общине Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ЗАО “Веолиа Джур”, ООО “Норма Кат”, “Н.Н. Миадзуйл”, “РЕД Груп”, “Квадра Констракшн”, собственники “А.Манукян”, “Г.Шагинян”, винный завод, садоводческая компания “Зовуни”;

11։00-14:00 села Верин Птгни, Неркин Птгни и прилегающие территории;

в Лорийской области:

11։00-17:00 села Вардаблур, Обардзи, Куртан, Пушкино, Амракиц.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 15, 19, 21 на улице Мамиконянца, 7-10 на улице Шахсуваряна, здание 14 (территория управления пограничных войск) на пр. Азатутяна, жилые дома 25/20-45/12 и частные дома 35/5-37/49 на улице Ачаряна, жилые дома 55/5-187/17 и частные дома 49/2-118/8 на улице Царава Ахбюра, жилые дома 12, 14, 16 на улице Ленинградяна, абоненты-жильцы жилых домов 2, 4, 7 на улице Шинарарнери, жилые дома 29, 33, 31,35 на улице Раффи, абоненты-жильцы жилых домов 74, 76, 82, 80, 78 на улице Микаеляна, жилые дома 2, 4/1, 4/2, 4/3, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 13б на улице 9 Мая, жилые дома 15, 21 на улице Г.Нжде; частные дома на 1-ой улице В.Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 16/1 на улице Нансена, 13, 15 на улице Лвовяна, здание паспортного отделения, школа N134 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 55 на улице Минск и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норкском массиве; жилые дома 3, 13/6, 15, 34 на улице Вильнюса в 9-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 частные дома 4-33 на 35-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-1, 1-70, 6-40 на 41-ой улице, 1-33 на 43-ей улице в Нор Ареше;

11:00-17:00 частично улицы Сари Тага 17-24, жилые дома 8, 10, 12 на улице Байрона, 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, жилые дома 71, 83 на улице Теряна, абоненты-жильцы жилых домов 9, 15 на улице Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-12։00 села Амберд, Агавнатун, Лернамердз;

в Араратской области:

10։00-11։00 села Сисаван, Нор Ухи, Гиневет, поселок “Веду Гину Горцаран”;

10։00-12։00 частично село Аревабуйр;

10։00-13։00 частично села Арарат и Даштакар;

11։00-12։00 станции сотовых операторов “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”, абонент (не являющийся жильцом) “Телестанция” в городе Веди;

12։00-14։00 частично село Баграмян;

в Гегаркуникской области:

11։00–15:00 населенный пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

10:30-11:30 жилые дома 46, 46а, 50, 50а на улице Сисакан, 2 на улице А.Манукяна в городе Сисиан;

12:00-13:00 жилые дома 35, 37, 39, 39г на улице Исраеляна, 34 на улице Сисакана, 3 на улице А.Манукяна, 2, 3, 4 на улице Г.Нжде, жилые дома 1/1, 1/2 1/4 на улице Адонца в городе Сисиан;

13:30-14:30 частично улица Исраеляна, жилеы дома 11 на улице Адамяна, 64 на улице Сисакана в городе Сисиан;

09:30-11:30 частично село Лернадзор;

11:00-13:30 частично село Ангегакот.